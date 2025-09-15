தெற்கு மண்டலத்தை வீழ்த்தி மத்திய மண்டலம் சாம்பியன்; மீண்டும் மகுடம் சூடிய ரஜத் படிதார்!
துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் மத்திய மண்டல அணி 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தங்கள் முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: தெற்கு மண்டல அணிக்கு எதிரான துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் மத்திய மண்டல அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி உள்ளது.
இந்தியாவில் நடத்தப்படும் பாரம்பரியமிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடர்களில் ஒன்று துலீப் கோப்பை டெஸ்ட் தொடராகும். இதில் நடப்பு சீசனுக்கான இறுதிப் போட்டியில் முகமது அசாருதீன் தலைமையிலான தெற்கு மண்டல அணியும், ரஜத் படிதார் தலைமையிலான மத்திய மண்டல அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற மத்திய மண்டல அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
மத்திய மண்டலம் ஆதிக்கம்
முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய தெற்கு மண்டல அணியானது, எதிரணியின் பந்து வீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இதனால் அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸ் முடிவில் 149 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. மத்திய மண்டல அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய சரன்ஷ் ஜெய்ன் 5 விக்கெட்டுகளையும், குமார் கார்த்திகேயே 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த மத்திய மண்டல அணியில் கேப்டன் ரஜத் படிதார், யஷ் ரத்தோட் ஆகியோர் சதம் விளாசினர். இதில் படிதார் 101 ரன்களிலும், யாஷ் ரத்தோட் 194 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து அந்த வீரர்களில் சரன்ஷ் ஜெய்ன் 69 ரன்களை விளாசினார். இதன் மூலம் மத்திய மண்டல அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 511 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. தெற்கு மண்டல அணியில் குர்ஜப்நீத் சிங், அன்கித் சர்மா தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
கம்பேக் கொடுத்த தெற்கு மண்டலம்
இதையடுத்து, 362 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தெற்கு மண்டல அணியில் ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன் 67 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அங்கித் சர்மா 99 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர். அதேசமயம், இந்த இன்னிங்ஸில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஆண்ட்ரே சித்தார்த் 84 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
இதனால் தெற்கு மண்டல அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 426 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. மத்திய மண்டல அணிக்கு 66 ரன்களை மட்டுமே இலக்காக நிர்ணயித்திருந்தது. மேலும் மத்திய மண்டல அணியில் அபாரமாக பந்துவீசிய குமார் கார்த்திகேயா 4 விக்கெட்டுகளையும், சரன்ஷ் ஜெய்ன் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மத்திய மண்டல அணியில் டேனிஷ் மலேவர், ஷுபம் சர்மா, சரன்ஷ் ஜெய்ன், கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஆக்ஷய் வத்கர் 19 ரன்களையும், யாஷ் ரத்தோட் 13 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் மத்திய மண்டல அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தெற்கு மண்டல அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு துலீப் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.
இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய யாஷ் ரத்தோட் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட சரன்ஷ் ஜெய்ன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர். மேலும், ஆர்சிபியைத் தொடர்ந்து, மத்திய மண்டல அணியின் கோப்பை கனவையும் ரஜத் படிதார் நனவாக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.