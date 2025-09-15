இந்திய ஏ அணி அறிவிப்பு! திலக், படிதாருக்கு கேப்டன் பொறுப்பு - ரோஹித், கோலிக்கு ஏன் இடமில்லை?
ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரின், முதல் போட்டிக்கான கேப்டனாக ரஜத் படிதாரும், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக திலக் வர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய ஏ அணியின் கேப்டன்களாக ரஜத் படிதார், திலக் வர்மா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 4 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இந்த தொடர் முடிவடைந்த கையோடு ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு ஆதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் டெஸ்ட் தொடர் செப்டம்பர் 16 முதல் 26 வரையிலும், ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 30 முதல் ஆக்டோபர் 5 வரையிலும் நடைபெற இருக்கிறது.
ரஜத் படிதாருக்கு கேப்டன் பொறுப்பு
இதில் டெஸ்ட் தொடருக்கான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இந்திய ஏ அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இதில் முதல் போட்டிக்கான கேப்டனாக ரஜத் படிதாரும், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக திலக் வர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஏனெனில் திலக் வர்மா தற்போது ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடி வருவதன் காரணமாக, அவரால் முதல் போட்டியில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாகவே முதல் போட்டியில் ரஜத் படிதார் கேப்டனாக செயல்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அர்ஷ்தீப் சிங், அபிஷேக் சர்மா, ஹர்ஷித் ரானா உள்ளிட்டோரும் கடைசி இரண்டு போட்டிகளுக்கான அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் ஐபில் தொடரில் கலக்கிய பிரப்ஷிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், ஆயூஷ் பதோனி, பிரியான்ஷ் ஆர்யா, விப்ராஜ் நிகம், அபிஷேக் போரால் உள்ளிட்டோருக்கும் இந்த அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரோஹித் - கோலிக்கு ஓய்வு
முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியுடனான ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஏ அணியில், நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் பங்கேற்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் ஓய்வை அறிவித்த பின், இருவரும் பங்கேற்கும் முதல் சர்வதேச தொடராக ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணம் அமைந்துள்ளது. இதனால் அத்தொடருக்கு முன்னதாக இருவரும் தங்களின் உடற்தகுதியை சோதிக்கும் வகையில் இந்திய ஏ அணிக்காக விளையாடுவார்கள் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் தற்போது அவர்கள் இருவரும் இந்திய ஏ அணியில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. இதனால் இந்த தொடரில் அவர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும், அடுத்த மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் ஒருநாள் தொடரில் நேரடியாக இந்திய அணியில் இடம் பிடிப்பார்கள் என்பது தெளிவாகியுள்ளது. அதேசமயம் இந்திய ஏ அணியில் இடம் பிடித்துள்ள வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், அவர்களுக்கும் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால் இந்த தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திள்ளன.
அணி விவரம்
முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி: ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), பிரப்சிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், ஆயுஷ் படோனி, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், விப்ராஜ் நிகாம், நிஷாந்த் சிந்து, குர்ஜப்னீத் சிங், யுத்வீர் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அபிஷேக் போரல், பிரியன்ஸ் ஆர்யா, சிமர்ஜீத் சிங்.
கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி: திலக் வர்மா (கேப்டன்), ரஜத் படிதார், அபிஷேக் சர்மா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், ஆயுஷ் படோனி, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், விப்ராஜ் நிகம், நிஷாந்த் சிந்து, குர்ஜப்னீத் சிங், யுத்வீர் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அபிஷேக் போரல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங்.