ஹைதராபாத்: முதுகுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், எதிர்வரும் நியூசிலாந்து மற்றும் இந்திய தொடர்களில் இருந்து விலகியுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடரை முடித்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, அடுத்ததாக நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் எதிவரும் அக்டோபர் மாதம் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 19ஆம் தேதி முதல் இந்திய அணிக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் அடங்கிய தொடரில் சொந்த மண்ணில் விளையாடவுள்ளது. இந்த நிலையில், நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான இந்த அணியில், ஆல் ரவுண்டர் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார். இதுதவிர, டிராவிஸ் ஹெட், கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஜோஷ் ஹெசில்வுட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் இங்கிலிஸ் ஆகியோருடன் மிட்செல் ஓவன், மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோருக்கும் இடம் கிடைத்துள்ளது.
அதேசமயம் இந்த டி20 தொடரில் இடம்பிடிக்க வாய்ப்பிருந்த நட்சத்திர வீரர் மிட்செல் ஸ்டார்க், இன்றைய தினம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்ததன் காரணமாக அவரது பெயர் இடம் பெறவில்லை. மேற்கொண்டு காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸும், நியூசிலாந்து தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம்பிடிக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வரும் பாட் கம்மின்ஸ், அடுத்ததாக நடைபெற இருக்கும் நியூசிலாந்து மற்றும் இந்திய அணிகளுடனான தொடரில் பங்கேற்க மாட்டார் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், "நியூசிலாந்து, இந்திய அணிகளுக்கு எதிரான வரவிருக்கும் டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் பாட் கம்மின்ஸ் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டார். மேலும் அவர், ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாரவதற்கும், தனது உடற்தகுதியை மிட்டெடுப்பதற்கும் இந்த கால இடைவெளியைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனால், நவம்பர் மாதம் தொடங்கும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் தான் கம்மின்ஸ் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு திரும்புவார் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 21ஆம் தேதி தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்து தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், சீன் அபோட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மேட் குஹ்னெமன்.