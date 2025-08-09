ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று டிரினிடாட்டில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 49 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 280 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக எவின் லூயிஸ் 60 ரன்களையும், கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 55 ரன்களையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 53 ரன்களையும் சேர்த்தனர்,
பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 4 விக்கெட்டுகளையும், நசீம் ஷா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் சைம் அயுப் (4), அப்துல்லா ஷஃபிக் (29), பாபர் அசாம் (47), கேப்டன் முகமது ரிஸ்வான் (53) ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த ஹசன் நவாஸ் - ஹுசைன் தாலத் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன் அணியை வெற்றிக்கும் அழைத்துச் சென்றனர்.
இதில் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நவாஸ் 63 ரன்களும் (5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள்), ஹுசைன் தாலத் 41 ரன்களும் (4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர்) எடுத்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம், பாகிஸ்தான் அணி 48.5 ஓவர்களில் இலக்கை அடைந்ததுடன், 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஹசன் நவாஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் பவுலர் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் (டெஸ்ட்+ஒருநாள்+டி20) தனது 350 விக்கெட்டுகளை நிறைவு செய்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் அணிக்காக 350 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 11 ஆவது பவுலர் எனும் பெருமையையும் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி பெற்றுள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் ஜாம்பவன் வசீம் அக்ரம் 916 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்து வக்கார் யூனிஸ் 789 விக்கெட்டுகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், இம்ரான் கான் 544 விக்கெட்டுகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும், சக்லைன் முஷ்டாக் 496 விக்கெட்டுகளுடன் நான்காம் இடத்திலும், சயீத் அஜ்மல் 447 விக்கெட்டுகளுடன் 5ஆம் இடத்திலும் உள்ளனர்.
பாகிஸ்தான் அணிக்காக 2018ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 31 டெஸ்ட், 65 ஒருநாள் மற்றும் 81 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 351 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
மேலும் அவர் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் பாகிஸ்தான் டி20 அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டார். அதன் பின், பாகிஸ்தான் அணியின் தொடர் தோல்விகள் காரணமாக ஷாஹீன் அஃப்ரிடியை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கிய பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், சில தொடர்களில் அவரை அணியை விட்டும் நீக்கியது. இந்நிலையில் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் மீண்டும் வாய்ப்பு பெற்றுள்ள ஷாஹீன், தனது அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் மீண்டும் கவனம் ஈர்க்க தொடங்கியுள்ளார்.
