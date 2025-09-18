ஆசிய கோப்பை: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி!
147 ரன்களை இலக்காக கொண்டு களம் இறங்கிய ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணி தொடக்க வீரர் அலிஷான் ஷரஃபு, சேஸிங்கின் முதல் பந்திலேயே அப்ரிடியை கவர் வழியாக ஒரு பவுண்டரிக்கு அடித்து ஆட்டத்தை தொடங்கியது.
Published : September 18, 2025 at 1:11 AM IST
சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரின் 10 ஆவது லீக் சுற்று போட்டியில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணியை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி வெற்றிப் பெற்றது. இதன் மூலம் சூப்பர் 4 சுற்றில் ஆட பாகிஸ்தான் அணி தகுதிப் பெற்றது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றைய (செப்டம்பர் 17) 10 ஆவது லீக் போட்டி துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கியது. இந்த தொடர் போட்டியில் பாகிஸ்தான் - ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணிகள் விளையாடின. முன்னதாக இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான போட்டியில் வீரர்கள் கைகுலுக்க மறுத்த விவகாரம் காரணமாக இன்றைய ஆட்டத்தை பாகிஸ்தான் புறக்கணிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டது.
இதன் காரணமாக ஆட்டம் தொடங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது. அதே சமயம் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பாகிஸ்தான் அணி மைதானத்தை அடையாத காரணத்தினாலேயே ஆட்டம் தொடங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து டாஸ் வென்ற ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
முதலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. முதல் இரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் டக்அவுட் ஆன, சைம் ஆயுப், தற்போது மூன்றாவது லீக் போட்டியிலும் 2 பந்துகளை எதிர்கொண்டு டக் அவுட் ஆகி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்துள்ளார். பாகிஸ்தான் அணிக்காக விளையாடிய ஆயுப்புக்கு கடந்த 6 போட்டிகளில் இது 4 ஆவது டக்அவுட்டாக ஆனது.
இதன் பிறகு மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான பர்கானும் 5 (12) அவுட் ஆனார். பின்னர் பக்கர் ஜமான் மற்றும் கேப்டன் சல்மான் ஆகா பொறுப்பாக விளையாடி, அணிக்கு தெம்பூட்டினர். இதில், பக்கர் ஜமான் 36 பந்தில் 2 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 50 ரன்களை எடுத்து ஆட்டத்தை இழந்தார். சல்மான் ஆகா 27 பந்துகளில் 20 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
ஹசன் நவாஸ் 3 (4), குஷ்டில் ஷா 4 (6), முகமது ஹரிஸ் 4 (5), முகமது நவாஸ் 4 (5) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆகினார். பிறகு அப்ரீதி களத்திற்கு வந்து சற்று வெளுத்து வாங்கி, மொத்தம் 14 பந்துகளில் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உட்பட 29 ரன்கள் குவித்தார். அப்ரீதியின் அதிரடியான ஆட்டத்தால் பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 146/9 ரன்களை எடுத்தது.
147 ரன்களை இலக்காக கொண்டு களம் இறங்கிய ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணி தொடக்க வீரர் அலிஷான் ஷரஃபு, சேஸிங்கின் முதல் பந்திலேயே அப்ரிடியை கவர் வழியாக ஒரு பவுண்டரிக்கு அடித்து ஆட்டத்தை தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து மற்றொரு நல்ல ஓவரில் கேப்டன் முகமது வசீம் மற்றும் ஷரஃபு ஆகியோர் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் முகமது நவாஸ் வீசிய பந்தில் முறையே ஒரு பவுண்டரி மற்றும் சிக்ஸர் அடித்தனர்.
அப்ரார் அகமது மற்றும் சைம் அயூப் இருவரும் தங்கள் முதல் ஓவர்களில் அதிரடியாக ஆடி பாகிஸ்தான் ஆட்டத்தை ஆதிக்கம் செலுத்தினர். துருவ் பராஷர் மற்றும் ராகுல் சோப்ரா ஆகியோர் 51 பந்துகளில் 48 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டத்தில் தக்க வைத்துக்கொண்டனர், ஆனால் கடைசி ஆறு ஓவர்களில் சமன்பாடு 62 ஆக உயர்ந்ததால் பவுண்டரிகள் குறைவாகவே இருந்தன.
அப்ரார் மற்றும் அப்ரிடி ஆகியோர் அதிரடியான பந்துகளை வீசி அணியின் வெற்றியை தடுத்து நிறுத்தியதால் பாகிஸ்தான் அணியின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணி கடுமையாக போராடியது. இதையடுத்து 18வது ஓவரில் 105 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இதன் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணியை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றில் ஆட பாகிஸ்தான் அணி தகுதி பெற்றது.