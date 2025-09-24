ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்று: இலங்கையை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் வெற்றி!

இரு அணிகளும் தங்களது முதல் சூப்பர் 4 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி உள்ளதால் இன்றைய ஆட்டம் ''செய் அல்லது செத்து மடி'' என சொல்லிக் கொண்டு ஆட வேண்டியது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டது.

வெற்றி களிப்பில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள்
வெற்றி களிப்பில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் (@ACCMedia1)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 12:44 AM IST

சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் இலங்கை அணியை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் (20 ஓவர்) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் கடந்த செப்டம்பர் 9 அன்று தொடங்கி வருகிற செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டிகள் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த 8 அணிகள் உள்ளன.

இந்த போட்டியானது லீக் சுற்று, சூப்பர் ஃபோர் சுற்று மற்றும் இறுதி சுற்று என 3 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு அணியும் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் ‘ஏ’ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேச அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன.

சூப்பர் 4 சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணியுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். முடிவில் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதி போட்டிக்குள் நுழையும். இந்நிலையில் சூப்பர் 4 சுற்று இன்று (செப்டம்பர் 23) துபாயில் உள்ள சர்வதேச பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் மோதின.

இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 19 ஓவர்களில் 125/7 ஐ ரன்களை குவித்தது. இலங்கை அணி வீரரான கமிந்து மெண்டிஸ் அரை சதம் அடித்து அணிக்கு பலத்தை சேர்த்தார். அதே சமயம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஷாஹீன் அஃப்ரிடி மற்றும் உசைன் தலத் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, இலங்கை அணிக்கு மரண அடி கொடுத்தனர்.

இதை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமது இலங்கை அணியின் வனிந்து ஹசரங்காவை ஆட்டமிழக்க செய்தது பாகிஸ்தான் அணிக்கு புது தெம்பை கொடுத்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இந்த இரு அணிகளும் தங்களது முதல் சூப்பர் 4 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி உள்ளதால் இன்றைய ஆட்டம் ''செய் அல்லது செத்து மடி'' என சொல்லிக் கொண்டு ஆட வேண்டியது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டது.

அதன்படி ஆடியதில் பாகிஸ்தான் ஒரு அற்புதமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தியது. அதே சமயம் பாகிஸ்தானின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நிலையில் இலங்கை 20 ஓவரில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 133 ரன்கள் எடுத்தது. இதை தொடர்ந்து 134 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பாகிஸ்தான் அணி களம் இறங்கியது.

இதில் பாகிஸ்தான் அணியை சேர்ந்த ஹுசைன் தலத் மற்றும் முகமது நவாஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பாகிஸ்தானை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.

சூப்பர் 4 சுற்றில் அடுத்த போட்டிகள்:

செப்டம்பர் 24 - இந்தியா vs வங்கதேசம்

செப்டம்பர் 25 - பாகிஸ்தான் vs வங்கதேசம்

செப்டம்பர் 26 - இந்தியா vs இலங்கை

