அவர்கள் எங்களை அவமதிக்கவில்லை, கிரிக்கெட்டை அவமதிக்கிறார்கள் - சல்மான் ஆகா குற்றச்சாட்டு!

இந்த போட்டியின் முடிவு தன்னை மிகவும் ஏமாற்றமடையச் செய்ததாகவும், பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்படாததன் காரணமாகவே இந்த தோல்வியைச் சந்தித்ததாகவும் பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா கூறியுள்ளார்.

PAKISTAN CAPTAIN SALMAN AGHA
பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 2:13 PM IST

ஹைதராபாத்: எங்களுடன் கை குலுக்காமல் சென்றதன் மூலம் அவர்கள் எங்களை அவமதிக்கவில்லை, கிரிக்கெட்டை அவமதிக்கிறார்கள் என்று இந்திய அணி மீது பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகளிலும் தோல்வியைச் சந்தித்து பாகிஸ்தான் அணி திணறியுள்ளது. அதிலும் இந்த சீசனில் லீக் மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்றுகளில் அந்த அணி அடைந்த தோல்விகளைக் காட்டிலும், நேற்றைய இறுதிப் போட்டியில் அடைந்த தோல்வி பெரும் இடியாக இருந்திருக்கும். ஏனெனில், ஒவ்வொரு முறையும் அந்த அணி தோல்வியைச் சந்திக்கும் போதெல்லாம், அடுத்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று பதிலடி கொடுப்போம் என்று கூறி வந்தது. ஆனால் இந்த தொடரில் மட்டும் மூன்று முறை மோதிய அந்த அணியால், ஒரு முறைக்கூட வெற்றி பெற முடியவில்லை.

இந்த நிலையில், இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவின் போது பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா விரக்தியுடன் காணப்பட்டார். மேலும் இரண்டாம் இடம் பிடித்ததற்கான காசோலையைக் கூட அவர் உதாசீனப்படுத்தி தூக்கி எறிந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது. இந்த நடத்தையைக் கண்டு மேடையில் இருந்தவர்களும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மேலும் மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்களும் சத்தமாக கூச்சலிட்டு, சல்மான் அலி ஆகாவின் நடவடிக்கையை விமர்சித்தனர்.

பின்னர் தொகுப்பாளரிடம் பேசிய அவர், இந்த போட்டியின் முடிவு தன்னை மிகவும் ஏமாற்றமடையச் செய்ததாகவும், பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்படாததன் காரணமாகவே இந்த தோல்வியைச் சந்தித்ததாகவும் கூறினார். மேலும், பேட்டிங்கில் எங்கள் திறமைக்கு ஏற்ப செயல்பட முடியவில்லை. இருப்பினும், பந்துவீச்சில் நாங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டோம். எங்கள் அணி பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தால், போட்டியின் நிலை வேறு மாதிரியாக இருந்திருக்கும் என்று கூறினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது, இந்திய அணியின் செயல் விளையாட்டை அவமதிப்பது போல் உள்ளது என்று சல்மான் அலி ஆகா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். இது குறித்து பேசிய அவர், "இந்த தொடரின் இந்திய அணியின் செயல் மிகவும் ஏமாற்றமளிக்கிறது. எங்களுடன் கை குலுக்காமல் சென்றதன் மூலம் அவர்கள் எங்களை அவமதிக்கவில்லை, கிரிக்கெட்டை அவமதிக்கிறார்கள். எந்தவொரு நல்ல அணியும் இவ்வாறு செய்வதில்லை. எங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே நின்று எங்கள் பதக்கங்களைப் பெற்றுக்கொண்டோம். நான் கடுமையான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை, ஆனால் இந்திய அணி மிகவும் அவமரியாதையாக நடந்து கொண்டனர்" என்றார்.

சூர்யகுமார் யாதவ் குறித்து பேசிய அவர், "இந்த தொடரின் தொடக்கத்தில் அவர்(சூர்யகுமார்) என்னுடன் தனிப்பட்ட முறையில் கைகுலுக்கினார். போட்டிக்கு முந்தைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலும், நடுவர் சந்திப்பிலும் நாங்கள் சந்தித்தபோதும் அவர் சகஜமாகவே இருந்தார். ஆனால் கேமராக்கள் முன் இருக்கும்போது, ​​இவ்வாறு நடந்து கொள்வதை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவிலை. அவர் தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறார் என்பது எனக்குத் தெரியும், ஆனால் அது அவருடைய விருப்பமாக இருந்தால், அவர் என்னுடன் நிச்சயம் கைகுலுக்குவார்" என்றார்.

இதையும் படிங்க:

இந்திய அணி கோப்பையை வாங்க முன்வராதது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இப்படி நடப்பதை நான் முதன்முறையாகப் பார்க்கிறேன். இந்த தொடரில் என்ன நடந்ததோ அது மிகவும் மோசமாக இருந்தது, அது கிரிக்கெட்டுக்கும் சரியானது கிடையாது. இருப்பினும் இது கூடிய விரைவில் சரிசெய்யப்படும் என்று நம்புகிறேன். ஏனெனில் கிரிக்கெட்டை அவமதிக்கும் எவாராக இருந்தாலும், அது மீண்டும் அவர்களுக்கு திரும்ப நடக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

