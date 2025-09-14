'ஆபரேஷன் சிந்தூர் வீணானது போல் தோன்றுகிறது'- இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்புகள்!
இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை அனுமதித்ததற்காக பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மத்திய அரசை விமர்சித்து வருவதுடன், இந்த முடிவு தங்களுக்கு கவலையை கொடுப்பதாகவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 14, 2025 at 11:17 AM IST
குஜராத்: "நீங்கள் பாகிஸ்தானுடன் விளையாட விரும்பினால், என் 16 வயது சகோதரனை என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள், அவன் பல தோட்டாக்களால் சுடப்பட்டான்" பஹல்காம் தாக்குதலில் தனது தந்தையையும், சகோதரனையும் இழந்த சிறுவனின் இந்த வார்த்தைகள், இத்தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இந்தியா-பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டி மீதான அதிருப்தியை அழுத்தமாக விவரிக்கிறது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கும் போட்டியான இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினாலும், ஒரு தரப்பினரிடையே சோகத்தையும், ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்
காரணம், ஜம்மு - காஷ்மீரின் பிரபல சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான பஹல்காமில் கடந்த ஏப்ரல் 22-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் சுற்றுலா பயணிகள் 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இதற்கு பதிலடியாக, இந்திய ராணுவம் 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' என்ற பெயரில் பாகிஸ்தானில் இருந்து செயல்பட்டு வரும் பயங்கரவாத முகாம்களின் மீது அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியது. பதிலுக்கு பாகிஸ்தானும் தாக்குதலில் இறங்கியதால், இந்தியா -பாகிஸ்தான் இடையே போர் பதற்றம் நிலவியது. சில நாள்களின் இந்தப் பதற்றம் தணிந்தாலும், இந்தியாவில் நடைபெற இருந்த ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இருப்பினும் இதில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுமா என்ற சந்தேகங்களும் எழுந்தன.
ஆனால், "சர்வதேச விளையாட்டு அமைப்புகளின் நடைமுறைகளையே நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். மற்றபடி, இருதரப்பு தொடரில் பாகிஸ்தானுடன் இந்திய அணி விளையாடாது" என்று மத்திய விளையாட்டு துறை அமைச்சகம், தெரிவித்தது.
இதன் மூலம், ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுவது உறுதியானது. இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை அனுமதித்ததற்காக பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மத்திய அரசை விமர்சித்து வருவதுடன், இந்த முடிவு தங்களுக்கு கவலையை கொடுப்பதாகவும் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்டோர் வேதனை
இதுகுறித்து பேசிய குஜராத்தின் பாவ் நகரைச் சேர்ந்த சவான் பர்மர், "இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறும் என்பதை அறிந்ததும், நாங்கள் மிகவும் கவலையடைந்தோம். பாகிஸ்தானுடன் எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் பாகிஸ்தானுடன் விளையாட விரும்பினால், பல தோட்டாக்களால் சுடப்பட்ட எனது 16 வயது சகோதரனை என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள். ஆபரேஷன் சிந்தூர் இப்போது வீணானது போல் தோன்றுகிறது." என்று ஆதங்கத்துடன் கூறினார்.
அவரது தாயார் கிரண் யதிஷ் பர்மர் பேசுகையில், "இந்தப் போட்டி நடக்கக் கூடாது. ஆபரேஷன் சிந்தூர் இன்னும் முடிவடையவில்லை என்று மத்திய அரசு கூறிவரும் நிலையில், இந்தப் போட்டிக்கு அனுமதி வழங்கியது ஏன்? என்று பிரதமர் மோடியிடம் நான் கேட்க விரும்புகிறேன்.
பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பத்தினரை நாட்டில் உள்ள அனைவரும் சந்தித்து, அவர்கள் எவ்வளவு சோகமாக இருக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். ஏனெனில் அந்நிகழ்வால் ஏற்பட்ட தாக்கம் எங்களைவிட்டு போகவில்லை" என்று கூறினார்.
இத்தகைய விமர்சனங்கள், சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டி நடைபெறவுள்ளது.