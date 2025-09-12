ஆசிய கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் vs ஓமன் இன்று மோதல்!
ஆசிய கோப்பை தொடரில் முதல் முறையாக விளையாடும் ஓமன் அணி, தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் வலிமை வாய்ந்த பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் நான்காவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் நான்காவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணி
நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் கோப்பையை வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக பாகிஸ்தான் பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஆஃப்கானிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளுடன் அந்த அணி முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடியது. தொடரின் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி இறுதிப் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய உத்வேகத்துடன் இந்த தொடரை எதிர்கொள்கிறது.
பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஃபகர் ஜமான், சல்மான் ஆகா, முகமது ஹாரிஸ் ஆகியோருடன் சாஹிப்சாதா ஃபர்கான், சைம் அயுப் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் வலு சேர்க்கின்றனர். பவுலிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹசன் அலி ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத் அகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் முகமது ரிஸ்வான், பாபர் அசாம் போன்ற அனுபவ வீரர்கள் இல்லாமல் அந்த அணி இத்தொடரை எதிர்கொள்வதால், அந்த அணியின் செயல்பாடுகளை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
ஓமன் அணி
மறுபக்கம் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முதல் முறையாக தகுதிப் பெற்றிருக்கும் ஓமன் அணி, தங்களுடைய முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஜதிந்தர் சிங், அமீர் கலீம், வினய்க் சுக்லா ஆகியோரும், பவுலிங்கில் சுஃபியான் மஹ்மூத், ஷகீல் அஹ்மத், முகமது இம்ரான் ஆகியோரும் சமீப காலங்களில் அந்த அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் ஓமன் அணி வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுமுறை ஒரு முறை கூட நேருக்கு நேர் மோதியது கிடையாது. நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் மூலம் இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 111 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 51 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 59 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
நேரலை தகவல்கள்
பாகிஸ்தான் - ஓமன் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்
பாகிஸ்தான் அணி: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா(கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ரவுஃப், அப்ரார் அகமது, முகமது வாசிம் ஜூனியர், ஹசன் அலி, ஹுசைன் தலாத், குஷ்தில் ஷா, சல்மான் மிர்சா, சுஃபியான் முகீம்
ஓமன் அணி: ஜதீந்தர் சிங்(கேப்டன்), அமீர் கலீம், ஆஷிஷ் ஒடேடாரா, ஹம்மாத் மிர்சா, முகமது நதீம், ஆர்யன் பிஷ்ட், விநாயக் சுக்லா, சுஃபியான் மஹ்மூத், ஹஸ்னைன் ஷா, ஷகீல் அகமது, சமய் ஸ்ரீவஸ்தவா, கரண் சோனாவலே, முகமது இம்ரான், ஷா பைசல், ஜிக்ரியா இஸ்லாம், சுஃபியான் யூசுப், நதீம் கான்