பிசிசிஐ எங்களுக்கு உதவ முன் வருமா? ஓமன் அணி கேப்டன் கோரிக்கை!
என்.சி.ஏ.வில் இணைந்து பயிற்சி பெற வாய்ப்பு கிடைத்தால், எங்கள் திறமைகளை மேம்படுவதுடன், மனரீதியாகவும், உடற்தகுதியிலும் எங்களால் முன்னேற முடியும் என ஓமன் அணி கேப்டன் ஜதிந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 5:32 PM IST
ஹைதராபாத்: பிசிசிஐ உதவி செய்ய முன்வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று ஓமன் அணி கேப்டன் ஜதிந்தர் சிங் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஓமன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில், டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 188 ரன்கள் எடுத்தது. பின்ன இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஓமன் அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி,வெற்றிக்காக இறுதி வரை போராடியது.
இருப்பினும் அந்த அணியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 167 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்ததால், 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா தொடர்ந்து மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய ஓமன் அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்தன. போட்டிக்கு முடிவுக்கு பிறகு பேசிய ஓமன் கேப்டன் ஜதிந்தர் சிங், இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அளித்த பரிந்துரைகள் சிறப்பாக இருந்ததாகவும், பிசிசிஐ தங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற கோரிக்கையையும் முன் வைத்துள்ளார்.
Not flawless, but Team India gets it done ✅— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2025
Watch #DPWorldAsiaCip2025 LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/0ImSJIhDbM
இது குறித்து பேசிய அவர், "இந்தியா எங்களுக்காக உதவ முன்வருமா? அந்த நாட்டை எங்கள் சொந்த நாடாகக் கருத எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்று நான் யோசிக்கிறேன். ஏனெனில் என்.சி.ஏ.வில் இணைந்து பயிற்சி பெற வாய்ப்பு கிடைத்தால், எங்கள் திறமைகளை மேம்படுவதுடன், மனரீதியாகவும், உடற்தகுதியிலும் எங்களால் முன்னேற முடியும். அங்குள்ள கிளப் அணிகள் மற்றும் ரஞ்சி அணிகளுடன் அதிக டி20 போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைத்தால் அது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். நாங்கள் ஐசிசியின் உறுப்பினர் நாடாக இல்லாமல் இருப்பதால், பெரிய அணிகளுடன் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடும் வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை" என்றார்.
Suryakumar Yadav sharing his experience with Oman players. 🥹❤️— Johns. (@CricCrazyJohns) September 20, 2025
- A lovely gesture by Indian Captain. pic.twitter.com/w59TNPtx0f
இதையும் படிங்க:
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த முறை ஆசிய கோப்பை போன்ற ஒரு தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடத்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இதில் எங்கள் வீரர்கள் விளையாடிய விதம் அற்புதமாக இருந்தது. இதுபோன்ற போட்டிகள் மீண்டும் மீண்டும் நடத்தப்பட வேண்டும். அப்போது தான் டெஸ்ட் விளையாடும் நாடுகளுக்கும், உறுப்பினர் அல்லாது நாடுகளுக்கும் இடையேயான இடைவெளியை நிரப்ப முடியும். வரவிருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றில் எங்கள் திறமையைக் காண்பிப்போம். எங்கள் அணி வீரர்கள் அதற்குத் தயாராக உள்ளனர்" என்று கூறியுள்ளார்.