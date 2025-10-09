எனது உடற்தகுதியில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை - முகமது ஷமி!
அணியில் தேர்வு செய்யப்படுவது என் கையில் இல்லை. அது தேர்வுக் குழு, பயிற்சியாளர் மற்றும் கேப்டனின் வேலை என இந்திய அணி தேர்வு குறித்து முகமது ஷமி மனம் திறந்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அணியில் முகமது ஷமி தேர்வு செய்யப்படாத நிலையில், தான் முழு உடற்தகுதியுடன் தான் இருக்கிறேன் என அவர் கூறிய கருத்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்திய அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் இந்திய ஒருநாள் அணியின் வழக்கமான கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக, அணியின் புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் சாதாரண வீரர்களாக மட்டுமே அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ரவீந்திர ஜடேஜா, வருண் சக்ரவர்த்தி, முகமது ஷமி உள்ளிட்டோருக்கும் இந்த ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. அதிலும் முகமது ஷமி கடந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடருக்கு பின், எந்தவொரு சர்வதேச போட்டிகளிலும் விளையாடவில்லை.
இதனால் இந்திய அணில் ஷமியின் எதிர்காலம் முடிந்துவிட்டது என்ற கருத்துகளும் வெளிவருகின்றன. ஏனெனில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பிறகு காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த ஷமி, இறுதியாக இந்தாண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்திருந்தார். அதன்பின் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய ஷமி, சிறப்பாக செயல்பட தவறினார்.
இதனால் இந்திய அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட முகமது ஷமி, தற்சமயம் ஆஸ்திரேலிய தொடரிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது, அவரது எதிர்காலத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தான் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதாகும், அணியில் தேர்வு செய்யப்படுவது என் கையில் இல்லை என்றும் முகமது ஷமி கூறியுள்ளது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது
இது குறித்து பேசிய முகமது ஷமி, "ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கு தேர்வு செய்யப்படாதது குறித்து மக்கள் எனது கருத்தை அறிய விரும்புகிறார்கள். அணியில் தேர்வு செய்யப்படுவது என் கையில் இல்லை.அது தேர்வுக் குழு, பயிற்சியாளர் மற்றும் கேப்டனின் வேலை. நான் வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தால், அவர்கள் என்னைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், அல்லது அவர்கள் மேலும் சில காலம் என்னை தேர்ந்தெடுக்காமல் போகலாம். அது அவர்களின் கைகளில் உள்ளது. ஆனால் நான் விளையாடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன், மேலும் எனது பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "என்னுடைய உடற்தகுதியும் நன்றாக இருக்கிறது. மைதானத்தில் இல்லாத போது, தொடர்ந்து உத்வேகத்துடன் விளையாட வேண்டும் என்பதால், நான் சிறப்பாகச் செயல்பட முயற்சிப்பேன். நான் சமீபத்தில் துலீப் கோப்பை தொடரில் விளையாடினேன். அது எனக்கு சிறப்பாக இருந்ததுடன், என் பந்துவீச்சும் நன்றாக இருந்தது. மேலும் அந்த போட்டியில் நான் 35 ஓவர்களை வீசி இருந்தேன். அதனால் எனது உடற்தகுதியில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை" என்று கூறினார். இதனையடுத்து முகமது ஷமியின் கருத்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்திய அணிக்காக கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான முகமது ஷமி, இதுநாள் வரையிலும் 64 டெஸ்ட், 108 ஒருநாள் மற்றும் 25 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 450க்கும் அதிகமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் ஷமியின் பந்துவீச்சு திறமையையானது, இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.