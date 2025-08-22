ஹைதராபாத்: இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே இருதரப்பு தொடர்கள் நடைபெறாது என்றும், சர்வதேச தொடர்களில் இரு அணிகளும் விளையாடுவதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை என்று மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன.
இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10-ம் தேதி முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு, இரு அணிகளும் மோதும் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு முன்எப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன.
இருப்பினும், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுமா? அல்லது போட்டியை புறக்கணிக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சமீபத்தில் உலக சாம்பியன்ஷிப் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாட இந்தியா மறுத்துவிட்டது. ஆசிய கோப்பையிலும் இதே முடிவை இந்தியா எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பில் இருந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இது தொடர்பாக மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் இந்தியாவின் அணுகுமுறை, அந்த நாட்டை கையாள்வதன் ஒட்டுமொத்த கொள்கையை பிரதிபலிக்கிறது. இருதரப்பு விளையாட்டு நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தவரை, இந்திய அணி பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் போட்டிகளில் பங்கேற்காது. பாகிஸ்தான் அணிகள் இந்தியாவில் விளையாடவும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், “சர்வதேச மற்றும் பலதரப்பு நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ, சர்வதேச விளையாட்டு அமைப்புகளின் நடைமுறைகளை நாங்கள் பின் பற்றுவோம். அதன்படி, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த அணிகள் அல்லது வீரர்களைக் கொண்ட சர்வதேச நிகழ்வுகளில் இந்திய அணிகளும் தனிப்பட்ட வீரர்களும் பங்கேற்பார்கள். இதேபோல், பாகிஸ்தான் வீரர்கள் மற்றும் அணிகள் இந்தியா நடத்தும் பலதரப்பு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க முடியும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நடைபெறும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. அதேசமயம், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே இருதரப்பு கிரிக்கெட் தொடர்களோ அல்லது மற்ற விளையாட்டு போட்டிகளோ நடைபெறாது என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது.