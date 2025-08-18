ETV Bharat / sports

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025: இறுதிப் போட்டியில் அல்காரஸ் - சின்னர்! வெற்றி யாருக்கு? - CINCINNATI OPEN 2025

சின்சினாட்டி ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கை எதிர்த்து இத்தாலியின் ஜேஸ்மின் பயோலினி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025
சின்சினாட்டி ஓபன் 2025 (Cincinnati Open)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 12:19 PM IST

ஹைதராபாத்: சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான ஜானிக் சின்னர் மற்றும் இரண்டாம் நிலை வீரரான கார்லோஸ் அல்காரஸ் ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதி கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் அரையிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஸ்பேனிஷின் கார்லோஸ் அல்காரஸை எதிர்த்து உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அதிக்கம் செலுத்திய அல்காரஸ் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் அல்காரஸ் அதிரடியாக விளையாடி 6-3 என்ற கணக்கில் வென்று ஸ்வெரேவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-4, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தியதுடன், அடுத்து சுற்றுக்கும் முன்னேறினார்.

அதே சமயம் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரும், பிரான்ஸின் டெரன்ஸ் அட்மேனும் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

இந்த போட்டியின் முதல் செட் ஆட்டத்தில் இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், ஜானிக் சின்னர் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை போராடி வென்றார். அதன் பின் இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட சின்னர் 6-2 என்ற கணக்கில் வென்றார். இதன் மூலம் 7-6, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் ஜானிக் சின்னர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் உலகின் முன்னணி வீரர்களாக ஜானி சின்னர் மற்றும் கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

அதே போல், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கை எதிர்த்து, உலகின் 10-ம் நிலை வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய ஸ்வியாடெக் முதல் செட்டை 7-5 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் நடப்பு சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் வெரோனிகா குடெர்மெடோவை எதிர்த்து, உலகின் 9ஆம் நிலை வீராங்கனையான இத்தாலியின் ஜேஸ்மின் பயோலினி எதிர் கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை பயோலினி 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், அதன்பின் சிறப்பான் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குடெர்மெடோவ் இரண்டாவது செட்டை 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதையும் படிங்க: சூப்பர் கப் 2025: டோட்டன்ஹாமை வீழ்த்தி பட்டத்தை வென்றது பிஎஸ்ஜி! - PSG UEFA SUPER CUP WIN

தொடர்ந்து மூன்றாவது செட்டில் அபாரமாக விளையாடிய பயோலினி 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டை வென்றார். இதன்மூலம், ஜேஸ்மின் பயோலினி 6-3, 7-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வெரோனிகா குடெர்மெடோவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் சின்சினாட்டி ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கை எதிர்த்து ஜேஸ்மின் பயோலினி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

