ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இதுவரை இல்லாத சாதனை: வரலாறு படைத்த பிரீட்ஸ்கே, இங்கிடி! - AUS VS SA 2ND ODI

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்க அணி தொடர்ச்சியாக 5 ஒருநாள் தொடரை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (ProteasMenCSA X Handle)
Published : August 23, 2025 at 11:30 AM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அறிமுகமாகி முதல் நான்கு போட்டிகளிலும் 50+ ஸ்கோரை பதிவு செய்த முதல் வீரர் எனும் உலக சாதனையை தென்னாப்பிரிக்காவின் மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே படைத்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று மெக்காவில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, 49.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 273 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே 88 ரன்களையும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 74 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஆடம் ஜாம்பா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதன் பின்னர், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஜோஷ் இங்கிலிஷ் 87 ரன்களையும், கேமரூன் கிரீன் 35 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 37.4 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 193 ரன்களில் சுருண்டது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய லுங்கி இங்கிடி 5 விக்கெட்டுகளையும், செனுரன் முத்துசாமி, நந்த்ரே பர்கர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன்மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவியாக இருந்த லுங்கி இங்கிடி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம் இந்த போட்டியில் சில சாதனைகளும் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் சில..,

மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே உலக சாதனை

ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவின் மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தனது முதல் 4 போட்டிகளில் நான்கு 50+ ஸ்கோரை பதிவுசெய்த வீரர் எனும் உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அதேசமயம், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் முதல் 4 இன்னிங்ஸ்களில் அதிக 50+ ஸ்கோரை அடித்த வீரர் எனும் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவின் சாதனையையும் பிரீட்ஸ்கே சமன்செய்துள்ளார்.

ஜாம்பவான்கள் பட்டியலில் இங்கிடி

இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க பவுலர் லுங்கி இங்கிடி 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது இரண்டாவது 5 விக்கெட் ஹாலை (5 fer) பதிவு செய்தார். இதன்மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை 5 விக்கெட் ஹாலை பதிவு செய்l முதல் தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் மற்றும் மூன்றாவது கிரிக்கெட் வீரர் எனும் சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் முன்னாள் ஜாம்பவான் கர்ட்லி ஆம்ப்ரோஸ் மற்றும் நியூசிலாந்தின் ஷேன் பாண்ட் ஆகியோர் தலா 3 முறை ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக 5 விக்கெட் ஹாலை பதிவுசெய்து முதலிடத்தை பகிர்ந்துள்ளனர். அவரைத்தொடர்ந்து நியூசிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் டிரென்ட் போல் 2 முறை ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக 5 விக்கெட் ஹாலை பதிவு செய்து இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆஸிக்கு எதிராக ஆதிக்கம் செலுத்தம் தென்னாப்பிரிக்கா

இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒருநாள் தொடரை வென்றது. இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக 5ஆவது ஒருநாள் தொடரை தென் ஆப்பிரிக்க அணி வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதில் இரு அணிகளும் 21 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்க அணி 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

