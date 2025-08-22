ETV Bharat / sports

பிரீட்ஸ்கே, இங்கிடி அபாரம்! ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா! - AUS VS SA 2025

ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க பவுலர் லுங்கி இங்கிடி 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி, மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று மெக்கேவில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸை வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது.

அதன்படி, களமிறங்கிய அந்த அணியில் கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், மற்றொரு தொடக்க வீரர் ரியான் ரிக்கெல்டன் 8 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த டோனி டி ஜோர்ஸி - மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அதிரடியாக விளையாடிய பிரீட்ஸ்கே தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார்.

இருவரும் இணைந்து 67 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ஜோர்ஸி 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸும் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தார். பின் 88 ரன்களை எடுத்த நிலையில் பிரீட்ஸ்கேவும், 74 ரன்களில் டிரிஸ்டியன் ஸ்டப்ஸும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 49.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 277 ரன்களை எடுத்தது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் ஆடம் ஜாம்பா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், டிராவிஸ் ஹெட் 6 ரன்னிலும், மார்னஸ் லபுசாக்னே ஒரு ரன்னிலும், மிட்செல் மார்ஷ் 18 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின், ஜோடி சேர்ந்த கேமரூன் கிரீன் - ஜோஷ் இங்கிலிஸ் இணை விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 67 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்திருந்தனர்.

இதில் கேமரூன் கிரீன் 35 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பிய நிலையில், அடுத்து வந்த அலெக்ஸ் கேரி 13 ரன்னிலும், ஆரோன் ஹார்டிஸ் 10 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். அணியின் இறுதி நம்பிக்கையாக இருந்த ஜோஷ் இங்கிலிஸும் 10 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 87 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களாலும் தென்னாப்பிரிக்காவின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் வந்த வேகத்தில் பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 37.4 ஓவர்களில் 193 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய லுங்கி இங்கிடி 5 விக்கெட்டுகளையும், செனுரன் முத்துசாமி, நந்த்ரே பர்கர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன்மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவியாக இருந்த லுங்கி இங்கிடி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

