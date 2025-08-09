Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ஜிம்பாப்வே அணியை இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றி! - ZIM VS NZ 2ND TEST

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 359 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவுசெய்துள்ளது.

நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி
நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி (Zimbabwe Cricket)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை மிட்செல் சாண்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றியது.

ஜிம்பாப்வே - நியூசிலாந்து இடையிலான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி குயின்ஸ் போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டர்கள் நியூசிலாந்தின் பவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து எமாற்றமளித்தனர். இறுதியில் அந்த அணி 125 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக பிராண்டன் டெய்லர் 44 ரன்களையும், சிகா 33 ரன்களையும் எடுத்தனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு வில் யங் - டெவான் கான்வே இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், இருவரும் அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினர். இதில் 74 ரன்களை எடுத்த நிலையில் வில் யங் ஆட்டமிழக்க, டெவான் கான்வே தனது 5ஆவது டெஸ்ட் சதத்தைப் பதிவுசெய்து அசத்தினார். இதற்கிடையில், ஜேக்கப் டஃபி 36 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, 153 ரன்களை எடுத்திருந்த கான்வேவும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து ஜோடி சேர்ந்த ஹென்றி நிக்கோலஸ் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ரச்சின் ரவீந்திரா தனது மூன்றாவது டெஸ்ட் சதத்தையும், ஹென்றி நிக்கோலஸ் தனது 10ஆவது டெஸ்ட் சதத்தையும் பதிவு செய்தனர். மேற்கொண்டு இரண்டாம் நாள் முடிவில் ஹென்றி நிக்கோலஸ் 150 ரன்களுடனும், ரச்சின் ரவீந்திரா 165 ரன்களையும் சேர்த்து களத்தில் இருந்தனர்.

இதனால் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி இமாலய ஸ்கோரை பதிவுசெய்யும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அந்த அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 601 ரன்களைக் குவித்த கையோடு இன்னிங்ஸை டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்பின், 476 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டர்கள் மீண்டும் ரன்களை சேர்க்க தவறியதுடன் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காம இருந்த நிக் வெல்ச் 47 ரன்களை எடுத்த நிலையில், மற்ற வீரர்களில் கிரெய்க் எர்வினைத் தவிர்த்து எந்த வீரரும் இரட்டை இலக்க ரன்களைக் கூட எட்டமுடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் அந்த அணி 28.1 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 117 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் ஜகரி ஃபௌல்க்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதையும் படிங்க: பாக்., தொடரிலிருந்து விலகிய மேத்யூ ஃபோர்ட்; அறிமுக வீரருக்கு ஒருநாள் அணியில் இடம்! - WI VS PAK 2025

இதன் மூலம், நியூசிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 359 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் நியூசிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதுடன், ஜிம்பாப்வேவை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. மேற்கொண்டு இந்த போட்டியின் ஆட்டநாயகன் விருதை டெவான் கான்வேவும், தொடர் நாயகன் விருதை மேட் ஹென்றியும் கைப்பற்றினர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை மிட்செல் சாண்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றியது.

ஜிம்பாப்வே - நியூசிலாந்து இடையிலான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி குயின்ஸ் போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டர்கள் நியூசிலாந்தின் பவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து எமாற்றமளித்தனர். இறுதியில் அந்த அணி 125 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக பிராண்டன் டெய்லர் 44 ரன்களையும், சிகா 33 ரன்களையும் எடுத்தனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு வில் யங் - டெவான் கான்வே இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், இருவரும் அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினர். இதில் 74 ரன்களை எடுத்த நிலையில் வில் யங் ஆட்டமிழக்க, டெவான் கான்வே தனது 5ஆவது டெஸ்ட் சதத்தைப் பதிவுசெய்து அசத்தினார். இதற்கிடையில், ஜேக்கப் டஃபி 36 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, 153 ரன்களை எடுத்திருந்த கான்வேவும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து ஜோடி சேர்ந்த ஹென்றி நிக்கோலஸ் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ரச்சின் ரவீந்திரா தனது மூன்றாவது டெஸ்ட் சதத்தையும், ஹென்றி நிக்கோலஸ் தனது 10ஆவது டெஸ்ட் சதத்தையும் பதிவு செய்தனர். மேற்கொண்டு இரண்டாம் நாள் முடிவில் ஹென்றி நிக்கோலஸ் 150 ரன்களுடனும், ரச்சின் ரவீந்திரா 165 ரன்களையும் சேர்த்து களத்தில் இருந்தனர்.

இதனால் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி இமாலய ஸ்கோரை பதிவுசெய்யும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அந்த அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 601 ரன்களைக் குவித்த கையோடு இன்னிங்ஸை டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்பின், 476 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டர்கள் மீண்டும் ரன்களை சேர்க்க தவறியதுடன் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காம இருந்த நிக் வெல்ச் 47 ரன்களை எடுத்த நிலையில், மற்ற வீரர்களில் கிரெய்க் எர்வினைத் தவிர்த்து எந்த வீரரும் இரட்டை இலக்க ரன்களைக் கூட எட்டமுடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் அந்த அணி 28.1 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 117 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் ஜகரி ஃபௌல்க்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதையும் படிங்க: பாக்., தொடரிலிருந்து விலகிய மேத்யூ ஃபோர்ட்; அறிமுக வீரருக்கு ஒருநாள் அணியில் இடம்! - WI VS PAK 2025

இதன் மூலம், நியூசிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 359 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் நியூசிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதுடன், ஜிம்பாப்வேவை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. மேற்கொண்டு இந்த போட்டியின் ஆட்டநாயகன் விருதை டெவான் கான்வேவும், தொடர் நாயகன் விருதை மேட் ஹென்றியும் கைப்பற்றினர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ZIM VS NZ 2ND TESTRACHIN RAVINDRA TEST CENTURYநியூசிலாந்து ஜிம்பாப்வே டெஸ்ட்டெவான் கான்வே சாதனைகள்ZIM VS NZ 2ND TEST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.