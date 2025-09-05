ETV Bharat / sports

சமோவா அணிக்காக விளையாடும் நியூசிலாந்து ஜாம்பவான் ராஸ் டெய்லர்! - ROSS TAYLOR

சமோவா அணிக்காக எனது கிரிக்கெட் பயணத்தை தொடரவுள்ளேன் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் என்று நியூசிலாந்து முன்னாள் வீரர் ராஸ் டெய்லர் தெரிவித்துள்ளார்.

Published : September 5, 2025 at 3:20 PM IST

ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் ராஸ் டெய்லர், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெற்றதுடன், பசிபிக் பெருங்கடல் தீவு நாடான சமோவா அணிக்காக விளையாடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வீரர்கள், இரு நாடுகளுக்காக விளையாடுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. ஈயான் மோர்கன், வான்டெர் மெர்வே, கேரி பேலன்ஸ், கோரி ஆண்டர்சன் என இந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்ட செல்கிறது. ஆனால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒரு அணிக்காக விளையாடி பல்வேறு சாதனைகளை உடைத்து, ஓய்வை அறிவித்த ஜாம்பவான் வீரர் ஒருவர் தற்போது தனது 41-வது வயதில் சமோவா என்ற அணிக்காக மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார்.

அந்த வீரர், நியூசிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டனும், அந்த அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 18ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்தவருமான ராஸ் டெய்லர் தான். நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ராஸ் டெய்லர், 112 டெஸ்ட், 236 ஒருநாள் மற்றும் 102 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் டெஸ்டில் 19 சதங்கள், 35 அரைசதங்களுடன் 7,683 ரன்களைக் குவித்துள்ள அவர், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 21 சதங்கள், 51 அரைசதங்களுடன் 8,607 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.

இது தவிர, டி20 கிரிக்கெட்டில் 7 அரைசதங்களுடன் 1,909 ரன்களையும் நியூசிலாந்து ஜெர்சியில் அவர் அடித்துள்ளார். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த ராஸ் டெய்லர், அதன்பின் பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் பிரிஸ்பேன் ஹீட் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகவும், லெஜண்ட்ஸ் லீக் கிரிக்கெட் தொடரிலும் விளையாடினார். மேலும் எம்.எல்.சி. தொடரில் சியாட்டில் ஆர்காஸ் அணியின் பிராண்ட் அம்பாசிடராகவும் அவர் பங்கு வகித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் தான் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெற்றுள்ள ராஸ் டெய்லர், பசிபிக் பெருங்கடல் தீவு நாடான சமோவா அணிக்காக விளையாடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில்,"சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து எனது ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெறுகிறேன். மேலும், சமோவா அணிக்காக எனது கிரிக்கெட் பயணத்தை தொடரவுள்ளேன் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன். எனது பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் மற்றும் கிராமத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது எனக்கு ஒரு மகத்தான மரியாதை. கிரிக்கெட்டுக்கு மீண்டும் திரும்பவும், களத்தில் எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் நான் காத்திருக்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனையடுத்து ராஸ் டெய்லரின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவானது வைரலாகி வருகிறது. ராஸ் டெய்லர் சமோவா அணிக்காக விளையாட சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஏனெனில் எந்தவொரு நாட்டைச் சேர்ந்த வீரரும், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகே வேறு நாட்டிற்காக விளையாட அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அதன்படி பார்த்தால், ராஸ் டெய்லர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து 3 ஆண்டுகளை கடந்துள்ள நிலையில் அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ராஸ் டெய்லரின் தாயார் சமோவாவைச் சேர்ந்தவர் என்பதாலும், அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றில் (ஆசியா-கிழக்கு ஆசியா பசிபிக்) சமோவா அணிக்காக ராஸ் டெய்லர் விளையாடவுள்ளார். அதன்படி, அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி ஓமானுக்கு எதிரான போட்டி மூலம் அவர் தனது புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கவுள்ளார்.

