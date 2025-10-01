ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்குமா நியூசிலாந்து?
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய-நியூசிலாந்து மகளிர் அணிகள் இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நேற்று (செப்.30) இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கிவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.
இந்த நிலையில், இன்று நடைபெறும் தொடரின் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்த்து, சோஃபி டிவைன் தலைமையிலான நியூசிலாந்து மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி சமீபத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிரான வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணி பயிற்சி ஆட்டங்களில் அபாரமாக செயல்பட்டுள்ள உத்வேகத்துடன் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளிலும் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் இடம்பிடித்துள்ளதால், இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி
அலிசா ஹீலி தலைமையிலான அஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 8ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), தஹ்லியா மெக்ராத், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் அலனா கிங், மேகன் ஸ்கட், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், ஆஷ்லே கார்ட்னர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
1. Alyssa Healy
2. Ash Gardner
3. Beth Mooney
4. Georgia Wareham pic.twitter.com/4H0SDdVAha
நியூசிலாந்து மகளிர் அணி
சோஃபி டிவைன் தலைமையிலான நியூசிலாந்து மகளிர் அணியும், இரண்டாவது கோப்பைக்கான தேடுதலுடன் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அந்த அணியில் சோஃபி டெவின், சுசி பேட்ஸ், ப்ரூக் ஹாலிடே, அமெலி கெர், ஜெஸ் கெர், ஜார்ஜியா பிளிம்மர் உள்ளிட்டோர் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்துவீச்சில் லியா தஹுஹு, இசபெல் கேஸ். மேடி க்ரீன், ரோஸ்மேரி மெய்ர், ஈடன் கார்சன், ஃப்ளோரா டெவான்ஷயர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது எதிரணிக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தலாம்.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 142 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 96 முறையும், நியூசிலாந்து அணி 37 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் 7 போட்டிகள் முடிவின்றி முடிந்துள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் ஆஸ்திரேலிய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹோல்கர் கிரிக்கெட் மைதானம்
ஹோல்கர் கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 7 ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 5 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் மைதானத்தில் முதல் இன்னிங்ஸ் சராசரி 331 ரன்களாகவும், அதிகபட்சமாக 418 ரன்களும் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி: அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, பெத் மூனி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், அனபெல் சதர்லேண்ட், தஹ்லியா மெக்ராத், அலனா கிங், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், டார்சி பிரவுன், கிம் கார்த்/மேகன் ஸ்காட்
நியூசிலாந்து மகளிர் அணி: சூசி பேட்ஸ், ஜார்ஜியா பிளிம்மர், அமெலியா கெர், சோஃபி டிவின்(கேப்டன்), ப்ரூக் ஹாலிடே, மேடி கிரீன், இசபெல் கேஸ், ஜெஸ் கெர், லியா தஹுஹு, ஈடன் கார்சன், ஃப்ளோரா டெவன்ஷயர்.