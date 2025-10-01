ETV Bharat / sports

நியூசிலாந்து அணி சந்தித்த பெரும் பின்னடைவு; ஆஸி தொடரில் இருந்து விலகிய ரச்சின் ரவீந்திரா!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் நியூசிலாந்து அணியில் ஜேம்ஸ் நீஷம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ரச்சின் ரவீந்திரா
ரச்சின் ரவீந்திரா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய டி20 தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் இருந்து காயம் காரணமாக அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டியானது, இன்று மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

தொடரில் இருந்து விலகிய ரச்சின்

இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணிக்கு கவலையளிக்கும் செய்து ஒன்று வந்துள்ளது. அந்த அணியின் ஆல் ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா காயம் காரணமாக டி20 தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி போட்டியின் போது பவுண்டரியை தடுக்கும் முயற்சியில் ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு கன்கஷன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தற்சமயம் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாக நேற்றைய நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பில் அறிவிப்பு வெளியானது.

மேலும், அவர் இந்த ஆண்டு மட்டுமே இரண்டாவது முறையாக முகத்தில் காயத்தை சந்தித்தது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. முன்னதாக இந்தாண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போதும் கேட்ச் பிடிக்கும் முயற்சியில், அவரது முகத்தில் பந்து தாக்கியதில் காயமடைந்தது காண்போரை அதிர்ச்சியடைச் செய்திருந்தது. இந்நிலையில் தற்சமயம் அவர் மீண்டும் முகத்தில் காயத்தை சந்தித்துள்ளது ரசிகர்களை கவலையில் ஆழ்த்தியது. இந்நிலையில் தான் அவர் ஆஸ்திரேலிய டி20 தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தொடரில் இருந்து விலகிய ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு பதிலாக மற்றொரு ஆல் ரவுண்டர் ஜேம்ஸ் நீஷம் நியூசிலாந்து டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் மிட்செல் சான்ட்னர், ஃபின் ஆலன், கிளென் பிலீப்ஸ், மேட் ஹென்றி போன்ற வீரர்கள் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் விளையாடாத நிலையில், தற்சமயம் ரச்சீன் ரவீந்திராவும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது நியூசிலாந்து அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பின்னடைவு

முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியும் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தது. அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் பயிற்சியின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகினார். கிளென் மேக்ஸ்வெல் பந்துவீச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது மிட்செல் ஓவன் அடித்த பந்தை தடுக்கும் முயற்சியில் காயத்தை சந்தித்தார். இதையடுத்து அவருக்கு மேற்கொள்ளபட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில், எழும்பு முறிவு ஏற்பட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அவர் இத்தொடரில் இருந்து விலகினார்.

அதேசமயம் அவருக்கான மாற்று வீரராக யாரையும் தேர்வு செய்யவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக இந்த தொடரில் விளையாட இருந்த ஆஸ்திரேலிய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பெட்டர் ஜோஷ் இங்கிலிஸும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார். இதனையடுத்து அலெக்ஸ் கேரி மாற்று வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் கிளென் மேக்ஸ்வெல்லும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், அலெக்ஸ் கேரி*, மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், டிம் டேவிட், சீன் அபோட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மேட் குஹ்னெமன்.

நியூசிலாந்து டி20 அணி: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் (கேப்டன்), மார்க் சாப்மேன், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, பெவன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம்*, டிம் ராபின்சன், பென் சியர்ஸ், டிம் சீஃபர்ட், இஷ் சோதி.

