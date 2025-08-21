ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடும் நெதர்லாந்து அணி அறிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணுபவம் வாய்ந்த ஆல்-ரவுண்டர்களான பாஸ் டி லீட், ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த மாதம் ஐக்கிய் அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆஃப்கானிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் மற்றும் ஹாங்காங் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. மேலும், இந்த தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றன.
அதன் ஒருபகுதியாக வங்கதேச அணி, நெதர்லாந்துக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, நெதர்லாந்து அணி முதல் முறையாக வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த தொடர் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மூன்று டி20 போட்டிகளில் செல்ஹெட்டில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் வங்கதேச டி20 தொடருக்கான 15 பேர் அடங்கிய நெதர்லாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில், ஃபிரெட் கிளாசென், டிம் பிரிங்கிள், விக்ரம்ஜித் சிங், பென் ஃபிளெட்சர் உள்ளிட்டோர் டி20 அணியில் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளனர். அதேசமயம் அணுபவம் வாய்ந்த ஆல்-ரவுண்டர்களான பாஸ் டி லீட் மற்றும் ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே ஆகியோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இவர்கள் தவிர்த்து மேக்ஸ் ஓடவுட், ஆர்யன் தத், சகிப் சுல்ஃபிகர், நோவா குரோஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
மேலும் நெதர்லாந்து வீரர்களில் சிலர் பங்களதேஷ் பிரீமியர் லீக் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர். அதேசமயம், நெதர்லாந்தின் பயிற்சியாளர் ரியான் குக், முன்பு வங்கதேச அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக இருந்துள்ளார். இதனால் வங்கதேச மைதங்கள் மற்றும் நிலைமைகள் குறித்து நெதர்லாந்து வீரர்கள் அறிந்துள்ளனர். இதன் காரண்மாக எதிர்வரும் தொடரில் நெதர்லாந்து அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புள்ளதால், இந்த தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
நெதர்லாந்து அணி: காட் எட்வர்ட்ஸ் (கேப்டன்), ஷாரிஸ் அகமது, நோவா குரோஸ், டேனியல் டோரம், ஆர்யன் தத், பென் ஃபிளெட்சர், ஃபிரெட் கிளாசென், கைல் க்ளீன், ரியான் க்ளீன், தேஜா நிடமானுரு, மேக்ஸ் ஓ'டவுட், டிம் பிரிங்கிள், விக்ரம் சிங், பால் வான் மீகெரென், சாகிப் சுல்ஃபிகர்
வங்கதேசம் - நெதர்லாந்து போட்டி அட்டவணை
|போட்டி
|தேதி
|இடம்
|முதல் டி20ஐ
|ஆகஸ்ட் 30
|சில்ஹெட்
|2வது டி20ஐ
|செப்டம்பர் 01
|சில்ஹெட்
|3வது டி20ஐ
|செப்டம்பர் 03
|சில்ஹெட்
