வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்த நேபாளம்..!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிராக நேபாளம் அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

நேபாளம் கிரிக்கெட் அணி
நேபாளம் கிரிக்கெட் அணி (Getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 10:56 AM IST

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் நேபாளம் அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் - நேபாளம் அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் இது சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் மோதும் முதல் இருதரப்பு தொடராகவும் அமைந்தது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டி நேற்றைய தினம், ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

நேபாளம் பேட்டர்கள் அசத்தல்

அதன்படி களமிறங்கிய நேபாள் அணியின் தொடக்க வீரர்கள் குஷால் புர்டல் 6 ரன்னிலும், ஆசிஃப் ஷேக் 3 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ரோஹித் பவுடல் - குஷால் மல்லா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி, ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், குஷால் மல்லா 30 ரன்களிலும், ரோஹித் 38 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அதன்பின் களமிறங்கிய குல்ஷன் ஜா 22 ரன்களையும், திபெந்திர சிங் 17 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் நேபாளம் அணி 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 148 ரன்களைச் சேர்த்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேசன் ஹோல்டர் 4 விக்கெட்டுகளையும், நவீன் பிடாசி 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

சொதப்பிய விண்டீஸ்

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், கைல் மேயர்ஸ் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான அமீர் ஜங்கூ 19 ரன்னில் நடையைக் கட்ட, அடுத்து களமிறங்கிய அகீம் அகஸ்டே 15 ரன்களுக்கும், ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ 5 ரன்களுக்கும், கேசி கார்டி 16 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதையடுத்து பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் ஜேசன் ஹோல்டர், ஃபேஃபியன் ஆலன், அகீல் ஹொசைன் உள்ளிட்டோரும் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 129 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. நேபாளம் அணி தரப்பில் குஷால் புர்டல் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் நேபாளம் அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிராக நேபாள் அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரோஹித் பவுடல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

