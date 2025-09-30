முன்னாள் உலக சாம்பியன்களை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்தது நேபாளம்!
வெஸ்ட் இண்டீஸை 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நேபாளம் அணி வீழ்த்தியதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு முழு உறுப்பினர் நாட்டிற்கு எதிராக ஒரு இணை நாடு பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றியாக இது அமைந்துள்ளது.
Published : September 30, 2025 at 10:32 AM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் நேபாளம் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
நேபாளம் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் முதல் போட்டியில் நேபாளம் அணி வெற்றி பெற்று வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நேபாளம் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து களமிறங்கியது.
இதில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் குஷால் புர்டல், ரோஹித் பவுடல், குஷால் மல்லா உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதேசமயம் மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஆசிஃப் ஷேக் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 68 ரன்களைச் சேர்த்தார். அதேசமயம் அவருடன் இணைந்து விளையாடிய சந்தீப் ஜோரா 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.
They didn’t wait for momentum, they 𝘸𝘦𝘳𝘦 the momentum 🤌#NEPvWI pic.twitter.com/bJzsEqREZ6— FanCode (@FanCode) September 29, 2025
இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் நேபாளம் அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 173 ரன்களைச் சேர்த்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அகீல் ஹொசைன், கைல் மேயர்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டர்கள் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். இதில் அதிகபட்சமாக ஜேசன் ஹோல்டர் 21 ரன்களை எடுத்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
File that another core Sharjah memory 🤩— FanCode (@FanCode) September 29, 2025
Nepal blow West Indies away by 90 runs and seal the series 🏆#NEPvWI pic.twitter.com/lLEVo2TjzZ
இதனால் 17.1 ஓவர்களிலேயே வெஸ் இண்டீஸ் அணி 83 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. நேபாளம் அணி தரப்பில் முகமது ஆதில் 4 விக்கெட்டுகளையும், குஷால் புர்டல் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் நேபாளம் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டிஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் நேபாளம் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆசிஃப் ஷேக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
📒 Pages of #NepalCricket rewritten.#Rhinos claim a historic 2-0 series win vs West Indies!#NepalCricket pic.twitter.com/t87Zv3tpse— CAN (@CricketNep) September 29, 2025
இதையும் படிங்க:
இந்த வெற்றியின் மூலம் நேபாளம் அணி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறையும் படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் நேபாளம் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாச வெற்றிபெற்றதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு முழு உறுப்பினர் நாட்டிற்கு எதிராக ஒரு இணை நாடு பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றியாக இது அமைந்துள்ளது.
முன்னதாக கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக 81 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்சமயம் நேபாளம் அணி முறியடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.