சூரிச், சுவிட்சர்லாந்து: சூரிச் நகரில் நடைபெற்ற டைமண்ட் லீக் தடகளப் போட்டியில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா 2-ம் இடம் பிடித்தார். சாம்பியன் பட்டத்தை ஜெர்மனி வீரர் ஜூலியன் வெப்பர் தக்க வைத்துக் கொண்டார்.
உலக தடகள கூட்டமைப்பு சார்பில் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சூரிச் நகரில் டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் இன்று ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் ஒலிம்பிக்கில் இரு முறை பதக்கம் வென்றவரும், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரருமான நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்றார்.
முன்னதாக, நடைபெற்ற நான்கு டைமண்ட் லீக் ஈட்டி எறிதல் போட்டிகளில் நீரஜ் சோப்ரா இரண்டில் மட்டுமே பங்கேற்றார். இதில் கடந்த மே மாதம் தோஹாவில் நடைபெற்ற டைமண்ட் லீக் போட்டியில் அவர் 90.23 மீட்டர் ஈட்டி எறிந்ததுடன், முதன் முறையாக 90 மீட்டர் என்ற இலக்கையும் கடந்திருந்தார். இருப்பினும் அத்தொடரில் அவரால் இரண்டாம் இடம் மட்டுமே பிடிக்க முடிந்தது. ஏனெனில் ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பர் 91.06 மீட்டர் தூரம் வீசி முதலிடத்தைப் பிடித்திருந்தார்.
அதன் பின் பாரீஸில் நடைபெற்ற டைமண்ட் லீக் போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா 88.16 மீட்டர் தூரம் வீசி முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தினார். மேலும் அவர் ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பரையும் (87.88 மீ) முதன்முறையாக வீழ்த்தியது மட்டுமின்றி, இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கான இடத்தையும் உறுதி செய்திருந்தார்.
அதன் பின் சிலெசியா மற்றும் பிரஸ்ஸல்ஸ் டைமன் லீக் சுற்றுகளை நீரஜ் சோப்ரா தவறவிட்டிருந்தார். இருப்பினும் அவர் 15 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்ததால் இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாக தகுதி பெற்றார்.
இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் அவர் ஜூலியன் வெப்பர், நடப்பு சாம்பியன் ஆண்டர்ன் பீட்டர்ஸ் மற்றும் சிமோன் வெய்லாண்ட் ஆகியோருடன் போட்டியிட்டார்.
இந்த போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா முதல் முயற்சியில் 84.35 மீட்டர், 2-வது முயற்சியில் 82 மீட்டர் தூரம் எறிந்தார். 3, 4 மற்றும் 5-ம் முயற்சிகள் பௌலில் முடிந்தன. 6-வது முயற்சியில் 85.01 மீட்டர் எறிந்தார். இதன் மூலம் டைமண்ட் லீக் 2025 போட்டிகளில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா 2-வது இடம் பிடித்தார்.
இந்த போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் ஜூலியன் வெப்பர் 91.51 மீட்டர்கள் எறிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.