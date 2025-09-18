ETV Bharat / sports

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: வாய்ப்பை தவறவிட்ட நீரஜ், சச்சின்; சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் வால்காட்!

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் டிரினிடாட் & டொபாகோவின் கெஷோர்ன் வால்காட் 88.16 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து தங்கப்பதக்கத்தை தட்டிச்சென்றார்.

நீரஜ் சோப்ரா
நீரஜ் சோப்ரா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டோக்கியோ: உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில், நடப்பு சாம்பியனான இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா, மற்றொரு இந்திய வீரரான சச்சின் யாதவ் ஆகியோா் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர்.

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது டோக்கியோவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் நடப்பு சாம்பியனும், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரருமான நீரஜ் சோப்ரோ, மற்றொரு இந்திய வீரரான சச்சின் யாதவ் ஆகியோர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தினர். இதில் நீரஜ் சோப்ரா தகுதிச்சுற்றில் 84.85 மீட்டர் தூரமும், சச்சின் யாதவ் 83.67 மீட்டர் தூரமும் ஈட்டி எறிந்து இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிபெற்றனர்.

இவர்களைத் தவிர்த்து, பாகிஸ்தானின் அா்ஷத், கிரேனடாவின் ஆண்டா்சன் பீட்டா்ஸ், ஜொ்மனியின் ஜூலியன் வெப்பா், செக் குடியரசின் ஜேக்கப் வட்லெஜ், அமெரிக்காவின் கர்டிஸ் தாம்சன், ஆஸ்திரேலியாவின் கேமரூன் மெசென்டைர், டிரினிடாட் & டொபாகோவின் கெஷோர்ன் வால்காட் ஆகியோரும் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினர். இதனால் இறுதிப் போட்டியில் யார் முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் நீரஜ் சோப்ரா, தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் அதிகபட்சமாக 84.03மீட்டர் தூரம் மட்டுமே ஈட்டி எறிந்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதேசமயம் மற்றொரு இந்திய வீரரான சச்சின் யாதவும் தன்னுடைய வாய்ப்புகளில் 86.27 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து நூழிலையில் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

இதையும் படிங்க:

  1. சோதனையை சாதனையாக்கிய மாற்றுத்திறனாளி தம்பதி: பாரா டேபிள் டென்னிஸில் பதக்கங்களை குவிக்கும் ஜோடி!!
  2. ஆசிய கோப்பை: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி!

அதேசமயம் இந்த போட்டியில் டிரினிடாட் & டொபாகோவின் கெஷோர்ன் வால்கட் 88.16 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து, நடப்பு உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் தங்கப்பதம் வென்று அசத்தினார். கிரேனடாவின் ஆண்டா்சன் பீட்டா்ஸ் 87.38 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், அமெரிக்காவின் கர்டிஸ் தாம்ப்சன் 86.67 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்து வெண்களப்பதக்கத்தையும் வென்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2025NEERAJ CHOPRA VS ARSHAD NADEEMSACHIN SHARMAஉலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.