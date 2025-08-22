ETV Bharat / sports

பெங்களூருவில் இருந்து மாற்றப்பட்ட உலகக்கோப்பை போட்டிகள் - ஐசிசி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு! - WOMENS ODI WORLD CUP

ஆர்சிபி அணியின் வெற்றி கொண்டாட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட அசம்பாவித சம்பவத்தையடுத்து, ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான போட்டிகள் நடைபெறும் இடங்களின் பட்டியலில் இருந்து பெங்களூரு நீக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்திய மகளிர் அணி (கோப்புப்படம்)
இந்திய மகளிர் அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: பெங்களூரு எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் போட்டிகள் நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஐசிசி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எதிவரும் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.

மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தும் என்று ஐசிசி அறிவித்திருந்தது.

மேலும் உலகக் கோப்பை தொடரின் தொடக்க நிகழ்ச்சிகளும் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்தன. இந்த நிலையில் பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானங்களில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கு கர்நாடகா அரசாங்கம் அனுமதி மறுத்துள்ளது. கடந்த ஜூன் 4ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆர்சிபி அணி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்ததன் காரணமாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதனையடுத்து எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் சர்வதேச போட்டிகளை நடத்துவதற்கான அனுமதி குறித்து மாநில அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டிருந்தது. மேலும் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடத்துவதற்கு கா்நாடக உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஜான் மைக்கேல் டி குன்ஹா தலைமையில் தனிநபா் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

குன்ஹா தலைமையிலான விசாரணைக் குழு அளித்த அறிக்கையில், சின்னசாமி மைதானத்தில் கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை நடத்த போதிய வசதிகள் இல்லை என்றும், மைதானம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக் குழுவின் இந்த அறிக்கையை அம்மாநில அரசும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இதனால் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த போட்டிகள் அனைத்தும் தற்போது நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய். பாட்டீல் மைதானத்தில் நடைபெறும் என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இறுதிப்போட்டி, இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி உள்பட மொத்தம் ஐந்து போட்டிகள் இந்த மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன. அதேசமயம் தொடரின் முதல் போட்டியானது கவுஹாத்திக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025
  2. ஆசிய கோப்பை: இந்தியா Vs பாகிஸ்தான் போட்டி நடக்குமா? மத்திய அரசு அறிவிப்பு! - ASIA CUP 2025

ஹைதராபாத்: பெங்களூரு எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் போட்டிகள் நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஐசிசி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எதிவரும் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.

மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தும் என்று ஐசிசி அறிவித்திருந்தது.

மேலும் உலகக் கோப்பை தொடரின் தொடக்க நிகழ்ச்சிகளும் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்தன. இந்த நிலையில் பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானங்களில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கு கர்நாடகா அரசாங்கம் அனுமதி மறுத்துள்ளது. கடந்த ஜூன் 4ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆர்சிபி அணி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்ததன் காரணமாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதனையடுத்து எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் சர்வதேச போட்டிகளை நடத்துவதற்கான அனுமதி குறித்து மாநில அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டிருந்தது. மேலும் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடத்துவதற்கு கா்நாடக உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஜான் மைக்கேல் டி குன்ஹா தலைமையில் தனிநபா் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

குன்ஹா தலைமையிலான விசாரணைக் குழு அளித்த அறிக்கையில், சின்னசாமி மைதானத்தில் கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை நடத்த போதிய வசதிகள் இல்லை என்றும், மைதானம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக் குழுவின் இந்த அறிக்கையை அம்மாநில அரசும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இதனால் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த போட்டிகள் அனைத்தும் தற்போது நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய். பாட்டீல் மைதானத்தில் நடைபெறும் என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இறுதிப்போட்டி, இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி உள்பட மொத்தம் ஐந்து போட்டிகள் இந்த மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன. அதேசமயம் தொடரின் முதல் போட்டியானது கவுஹாத்திக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025
  2. ஆசிய கோப்பை: இந்தியா Vs பாகிஸ்தான் போட்டி நடக்குமா? மத்திய அரசு அறிவிப்பு! - ASIA CUP 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

M CHINNASWAMY STADIUM BANWOMENS WORLD CUP SCHEDULE CHANGESRCB BANGALORE STAMPEDEஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பைWOMENS ODI WORLD CUP

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.