ETV Bharat / sports

நேஷன்ஸ் கோப்பை 2025: ஓமனை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றது இந்தியா!

நேஷன்ஸ் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் அந்த அணிக்கு எதிராக முதல் வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளது.

இந்திய கால்பந்து அணி
இந்திய கால்பந்து அணி (CAFA 'X handle screen shot)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: மத்திய ஆசிய கால்பந்து சங்கத்தின் நேஷன்ஸ் கோப்பையில், 3ஆவது இடத்திற்கான போட்டியில் இந்திய அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் ஓமன் அணியை வீழ்த்தி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது

மத்திய ஆசிய கால்பந்து சங்கத்தின் சார்பில் நடப்பு சீசன் நேஷன்ஸ் கோப்பை கால்பந்து தொடரானது தஜிகிஸ்தானில் உள்ள ஹிசோரில் நடைபெற்றது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மூன்றாம் இடத்திற்கான ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியின் முடிவடைந்தன.

இதனால் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் கோலேதுமின்றி சமநிலையில் இருந்தன. அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் 55ஆவது நிமிடத்தில் ஓமன் அணிக்கு அல் யஹ்மதி முதல் கோலை அடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்திய அணியின் உதாந்தா சிங் ஆட்டத்தின் 80ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அசத்தினார்.

அதன்பின் இரு அணிகளாலும் மேற்கொண்டு எந்த கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமனிலையில் இருந்ததால், ஆட்டத்தின் முடிவானது பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறைக்கு சென்றது. பின்னா் பெனால்ட்டி வாய்ப்பில், இந்திய தரப்பில் லாலியன்ஸுவாலா சாங்தே, ராகுல் பெகெ, ஜிதின் ஆகியோா் தங்கள் வாய்ப்புகளில் கோலடித்து அசத்திய நிலையில், அனிசா அன்வர், உதாந்தா சிங் ஆகியோர் கோல் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர்.

மறுபக்கம் ஓமன் அணியில் அல் ருஷாய்தி, அல் கசானி ஆகியோா் தங்கள் வாய்ப்புகளில் கோலடிக்க, மற்ற வீரர்கள் கோலை தவறைவிட்டனர். இதன்மூலம் இந்திய அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஓமன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நேஷன்ஸ் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இந்திய அணி மூன்றாம் இடத்தை பிடித்ததுடன், வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் முதல் வெற்றியைப் பதிவுசெய்தும் அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. இதற்கு முன் இவ்விரு அணிகளும் 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய அணியில் அதில் இந்திய அணி எந்தவொரு போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. நடப்பு சாம்பியனை வீழ்த்தி ஹாக்கி ஆசிய கோப்பையை வென்றது இந்தியா!
  2. யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் 2025: சின்னரை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் அல்காரஸ்!

நடப்பு நேஷன்ஸ் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி இன்றைய தினம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஈரான் மற்றும் உஸ்பேகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இரு அணிகளும் லீக் சுற்ஸில் 3 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில், அதில் தலா 2 வெற்றி, ஒரு டிரா என மொத்தமாக 7 புள்ளிகளை வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

CAFA NATIONS CUP 2025INDIA BRONZE MEDALINDIA FOOTBALL LATEST NEWSநேஷன்ஸ் கோப்பை 2025CAFA NATIONS CUP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.