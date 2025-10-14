பரபரப்பான ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா த்ரில் வெற்றி!
நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களின் மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி புள்ளிகள் பட்டியலிலும் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 7:00 AM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான மகளிர் உலகக்கோப்பை லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா-வங்கதேச மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான உலகக்கோப்பை லீக் போட்டி நேற்று விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணிக்கு ருபியா ஹைதர் - ஃபர்ஹானா ஹக் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் ருபியா ஹைதர் 25 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஃபர்ஹானா ஹக்கும் 30 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.
அதன்பின் இணைந்த ஷர்மிம் அக்தர் - கேப்டன் நிகர் சுல்தானா இணை சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ஷர்மிம் அக்தர் அரைசதம் விளாசினார். அதன்பின் 50 ரன்களுடன் ஷர்மிம் அக்தர் ஆட்டமிழக்க, 32 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு நிகர் சுல்தானாவும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷொர்னா அக்தர் 51 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
🚨 Change of Innings 🚨#TheProteas Women put on a solid bowling performance, keeping Bangladesh Women to 232/6 after 50 overs. 👏🏏
Now it's time for our batters to take charge in the run chase! 🇿🇦⚡️
இதன் மூலம் 50 ஓவர்கள் முடிவில் வங்கதேச அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 232 ரன்களைச் சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் நோன்குலுலேகோ மிலாபா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் தொடக்க வீராங்கனை தஸ்மின் பிரிட்ஸ் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனையான லாரா வோல்வார்ட்டும் 31 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
பின்னர் களமிறங்கிய அன்னேக் போஷ் 28 ரன்களையும், அன்னேரி டெர்க்சன் 2 ரன்னிலும், சினாலோ ஜாஃப்டா 4 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதையடுத்து இணைந்த மரிஸான் கேப் மற்றும் சோளே ட்ரையான் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியின் விக்கெட்டை இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். மேற்கொண்டு இருவரும் தங்கள் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர்.
A huge wicket for Bangladesh as Nahida Akter removes Marizanne Kapp 👏
Watch #SAvBAN LIVE action from #CWC25
இதில் மரிஸான் கேப் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 54 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, சோளே ட்ரையானும் 62 ரன்களில் ரன் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்தார். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. பின்னர் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த நதின் டி கிளார்க் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 37 ரன்களையும், மசபடா கிளாஸ் 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
Chloe Tryon wins the @aramco POTM for her composed effort in South Africa's win in Vizag 👊
இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 49.3 ஓவர்களில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடரில் தங்களின் மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி புள்ளிகள் ட்டியலிலும் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சோளே ட்ரையான் ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.