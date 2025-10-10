நதின் டி கிளார்க் அபார ஆட்டம்! தென்னாப்பிரிக்காவிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியை தழுவிய இந்தியா!
இந்தியாவுக்கு எதிரான மகளிர் உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் பேட்டிங், பவுலிங்கில் கலக்கியதுடன், தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்த நதின் டி கிளார்க் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.
Published : October 10, 2025 at 10:28 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 10ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு பிரதிகா ராவல் - ஸ்மிருதி மந்தனா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இந்திய அணி சொதப்பல்
இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 55 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஸ்மிருதி மந்தனா 23 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஹர்லீன் தியோல் 13 ரன்களுக்கும், பிரதிகா ராவல் 37 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் வந்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி சர்மா, அமஞ்சோத் கவுர் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia posted 2⃣5⃣1⃣ on the board!— BCCI Women (@BCCIWomen) October 9, 2025
A powerpacked 9⃣4⃣ from Richa Ghosh 👊
Handy 30s from Pratika Rawal & Sneh Rana 👌
Over to our bowlers now! 👍 👍
Scorecard ▶️ https://t.co/G5LkyPuC6v#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA pic.twitter.com/bcTdqsfVAV
ஒரு கட்டத்தில் இந்திய அணி 153-க்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் இணைந்த ரிச்சா கோஷ் - ஸ்நே ரானா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அபாரமாக விளையாடிய ரிச்சா கோஷ் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதேசமயம் ஸ்நே ரானா 33 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ரிச்சா கோஷும் 11 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 94 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
தென்னாப்பிரிக்கா தடுமாற்றம்
இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 49.5 ஓவர்களில் 251 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் சோளே ட்ரையான் 3 விக்கெட்டுகளையும், மரிஸான் கேப், நதீன் டி கிளார்க் மற்றும் மலபா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு தொடக்க வீராங்கனையும், கேப்டனுமான லாரா வோல்வார்ட் அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தார்.
Nadine de Klerk does it for South Africa as they defeat hosts India in a contest that went down to the wire in Visakhapatnam 🔥#CWC25 #INDvSA 📝: https://t.co/dJQBf7HG2O pic.twitter.com/5zSjaxnJxc— ICC (@ICC) October 9, 2025
அதேசமயம், கடந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய தஸ்மின் பிரிட்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த சுனே லஸும் 5 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு மரிஸான் கேப் 20 ரன்னிலும், அன்னேக் போஷ் ஒரு ரன்னிலும், சினலோ ஜாஃப்டா 14 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின், அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த லாரா வோல்வார்ட்டும் 70 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
நதின் டி கிளார்க் அசத்தல்
பின்னர் இணைந்த, சோளே ட்ரையான் - நதின் டி கிளார்க் இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய நதின் டி கிளார்க் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்திருந்தார். மறுபக்கம் அரைசதத்தை நெருங்கிய சோளே ட்ரையான் 49 ரன்களை எடுத்திருந்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து, அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பினைத் தவறவிட்டார்.
Nadine de Klerk played a magnificent knock to help South Africa overcome India in a tense chase 👊— ICC (@ICC) October 9, 2025
She's the @aramco POTM for her performance ⚡#CWC25 #INDvSA pic.twitter.com/LaB0lnyOEL
இருப்பினும் இந்த ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த நதின் டி கிளார்க் 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 48.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங், பவுலிங்கில் கலக்கியதுடன், அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்த நதின் டி கிளார்க் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.