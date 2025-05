ETV Bharat / sports

பரபரப்பு அள்ளும் எலிமினேட்டர் ஆட்டம்.. குஜராத்துக்கு 229 ரன்கள் இலக்கு வைத்த மும்பை! - MI VS GT ELIMINATOR 2025

எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் டைடன்ஸ் ( IANS )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 30, 2025 at 9:39 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 9:46 PM IST 1 Min Read

முல்லன்பூர்: நடப்பு ஐபிஎல் சீஸனின் எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைடன்ஸ் அணிகள் இன்று ஆடி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி 2 ஆவது குவாலிஃபையரில் ஜூன் 1 ஆம் தேதி பஞ்சாப் அணியுடன் மோதும். தோல்வி அடையும் அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறும். எனவே இந்த போட்டி இரு அணிகளுக்குமே வாழ்வா, சாவா என்ற நிலைதான். முல்லன்பூரில் இன்று நடக்கும் எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பேட்டிங் ஆட முடிவு செய்தது. மும்பை பேட்டிங்:

ஓப்பனிங்கில் ரோஹித் சர்மா, ஜானி பேர்ஸ்டோவ் களமிறங்கினர். 7 ஓவர் வரை இந்த கூட்டணி அபாரமாக ஆடி 101 ரன்களை எடுத்தது. 8 ஆவது ஓவரில் பேர்ஸ்டோவ் 47 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அதிரடி காட்டிய ஜானி பேர்ஸ்டோவ் 22 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்கள், 4 பவுண்டரிகளை விளாசினார். ரோஹித் சர்மா தொடக்கத்திலேயே இரண்டு கேட்ச் கொடுக்க குஜராத் பீல்டர்ஸ் நழுவ விட்டனர். இதனால் ரோஹித் சர்மா 81 ரன்கள் வரை எடுத்து 17 ஆவது ஓவரில் அவுட்டானார். இவராடிய 50 பந்துகளுக்கு 4 சிக்ஸர், 9 பவுண்டரிகளை விளாசினார். மேலும், 28 பந்துகளுக்கு அரை சதத்தையும் பதிவு செய்து இருந்தார். அடுத்து சூர்யகுமார் யாதவ் 33 ரன்களுக்கும், திலக் வர்மா 25 ரன்களுக்கும் அவுட்டாகினர். மும்பை அணி 17 ஓவர் முடிவில் 188 ரன்களை சேர்த்தது. கடைசியில் ஹர்திக் பாண்டியா 9 பந்துகளுக்கு 22 ரன்கள் எடுத்தார். 20 ஓவர் முடிவில் மும்பை அணி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 228 ரன்களை சேர்த்தது. குஜராத்தின் சாய் கிஷோர், பிரசித் கிருஷ்ணா தலா இரு விக்கெட்டுகளை எடுத்தனர். 229 ரன்கள் இலக்குடன் குஜராத் அணி களமாடி வருகிறது.

