இதுதான் தோனியின் கடைசி ஐபிஎல்-ஆ? எப்போது ஓய்வு பெறுவார்? - முன்னாள் கேப்டன் ஸ்ரீகாந்த் பதில்! - MS DHONI RETIREMENT IN IPL

Published : Mar 19, 2025, 10:44 AM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

சென்னை: தோனியின் அறிவுக்கூர்மையும், விக்கெட் கீப்பிங் திறமையும் சிஎஸ்கே அணிக்கு பக்கபலமாக இருக்கிறது. அவர் எப்போது ஓய்வு பெறுவார் என அவருக்கே தெரியாது என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் கூறினார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள சங்கர நேத்ராலயா மருத்துவமனையில், சங்கரா நேத்ராலயாவும் VISION 2020: The Right to Sight- India அமைப்பும் இணைந்து, நல்லெண்ண தூதராக (Brand Ambassador) பிரபல முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஶ்ரீகாந்த்தை நியமித்தனர்.

கண்பார்வை என்பது மிகவும் அவசியம்:

அப்பொறுப்பினை ஏற்றுக் கொண்ட பிறகு மேடையில் பேசிய ஶ்ரீகாந்த், இந்த விழாவில் பேசுவதற்காக இரண்டு பக்கம் கொடுத்தார்கள். நான் பள்ளியிலேயே படித்தது கிடையாது என நகைச்சுவையுடன் தன் பேச்சை தொடங்கினார். மேலும், “உடலில் அனைத்து பாகமும் முக்கியம் தான். ஆனால், அதில் கண் மிகவும் முக்கியமான பகுதி. எம்.எஸ் தோனி, விராட் கோலி, சச்சின் என வீரர்கள் பலரும் அடிக்கும் அற்புதமான ஷாட்டுக்கு அருமையான கண் பார்வையை வைத்திருக்கிறார்கள்.