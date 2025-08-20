ஹைதராபாத்: எகிப்து கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரான முகமது சாலா, தொழில்முறை கால்பந்து வீரர்கள் சங்கத்தின் (PFA) ஆண்டின் சிறந்த வீரர் மூன்றாவது முறையாக வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
எகிப்து நாட்டின் நட்சத்திர கால்பந்தாட்ட வீரர் முகமது சாலா, பிரீமியர் லீக் தொடரில் லிவர்பூல் அணிக்காகவும் விளையாடி வருகிறார். கடந்தாண்டு பிரீமியர் லீக் தொடரில் லிவர்பூல் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல முகமது சலா உறுதுணையாக இருந்தார். குறிப்பாக கடந்த சீசனில் மட்டும அவர் 29 கோல்களை அடித்ததுடன், 18 அசிஸ்ட்டுகளையும் செய்து அணியின் வெற்றியில் பங்காற்றினார்.
இதன் மூலம் அந்த சீசனின் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர் எனும் பெருமையையும் பெற்றார். இதன் காரணமாக, நடப்பாண்டிற்கான பாலன் டி ஓர் விருதுக்கும் முகமது சாலாவின் பெயர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பிரீமியர் லீக் தொடரின் சிறந்த வீரர் விருதையும் வென்றுள்ளார். இந்த நிலையில் தொழில்முறை கால்பந்து வீரர்கள் சங்கத்தின் (PFA) ஆண்டின் சிறந்த வீரருக்கான விருதை மூன்றாவது முறையாக முகமது சாலா வென்றுள்ளார்.
இதன் மூலம் பி.எஃப்.ஏ ஆண்டின் சிறந்த வீரர் விருதை சாலா மூன்றாவது முறையாக வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த விருதை அதிக முறை வென்ற வீரர் எனும் புதிய உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், அவர் 2017-18, 2021-22 மற்றும் 2024-25 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த விருதை வென்றுள்ளார்.
Mohamed Salah is the PFA Players’ Player of Year. 🏆#PFAawards pic.twitter.com/fwAaj5k6cz— PFA (@PFA) August 19, 2025
அதேசமயம் மார்க் ஹியூஸ் (1988-89, 1990-91), ஆலன் ஷீரர் (1994-95, 1996-97), தியரி ஹென்றி (2002-03, 2003-04), கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (2006-07, 2007-08), கேரத் பேல் (2011-12, 2012-13) மற்றும் கெவின் டி ப்ரூய்ன் (2019-20, 2020-21) உள்ளிட்டோர் இந்த விருதை இரண்டு முறை வென்று அடுத்த இடத்தில் உள்ளனர்.
முன்னதாக, நடப்பு பிரீமியர் லீக் தொடரில் லிவர்பூல் அணிக்காக விளையாடி வரும் முகமது சாலா முதல் ஆட்டத்திலேயே கோலடித்து அசத்தி இருந்தார். இதன்மூலம், பிரீமியர் லீக் தொடர் வரலாற்றில் முதல் நாள் ஆட்டத்திலேயே அதிக கோலடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முகமது சாலா 10 கோல்களுடன் முதலிடத்தை பிடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேசமயம், ஆஸ்டன் வில்லாவின் மிட்ஃபீல்டர் மோர்கன் ரோஜர்ஸ் பிஎஃப்ஏவின் ஆண்டிற்கான சிறந்த இளம் வீரர் விருதை வென்றார். இதன்மூலம், ஆண்டி கிரே, கேரி ஷா, ஆஷ்லே யங் மற்றும் ஜேம்ஸ் மில்னர் ஆகியோருக்குப் பிறகு இந்த விருதை வென்ற ஐந்தாவது ஆஸ்டன் வில்லா வீரர் எனும் பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
கடந்த சீசனில் 54 போட்டிகளில் விளையாடிய மோர்கன் ரோஜர்ஸ், 14 கோல்களை அடித்து, தனது அணி 6ஆம் இடத்தை பிடிக்க உதவியாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.