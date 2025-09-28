பிசிசிஐ-ன் புதிய தலைவராக மிதுன் மன்ஹாஸ் நியமனம்!
பிசிசிஐ தலைவராக செயல்பட்டு வந்த முன்னாள் வீரர் ரோஜர் பின்னி, தன்னுடைய 70ஆவது வயதை எட்டியதை தொடர்ந்து கடந்த மாதம் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
Published : September 28, 2025 at 3:35 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) புதிய தலைவராக முன்னாள் வீரர் மிதுன் மன்ஹாஸ் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) தலைவராக செயல்பட்டு வந்த முன்னாள் வீரர் ரோஜர் பின்னி, தன்னுடைய 70ஆவது வயதை எட்டியதை தொடர்ந்து தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்தார். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு சௌரவ் கங்குலி பிசிசிஐ தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகியதையடுத்து, ரோஜர் பின்னி பிசிசிஐ தலைவாராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் ரோஜர் பின்னி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெறும் வரை ராஜீவ் சுக்லா இடைக்காலத் தலைவராக நீடிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பது. இதையடுத்து பிசிசிஐயின் புதிய தலைவருக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. மேலும் பிசிசிஐ-யின் அடுத்த தலைவருக்கான போட்டியில் சௌரவ் கங்குலி, சச்சின் டெண்டுல்கர், ஹர்பஜன் சிங் உள்ளிட்டோர் முன்னிலையில் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
மேலும் புதிய தலைவருக்கான அறிவிப்பு பிசிசிஐ-யின் ஆண்டு பொதுக்கூட்டதின் போது அறிவிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டது. அந்தவகையில், இன்றைய தினம் மும்பையில் உள்ள பிசிசிஐ அலுவலகத்தில் பொதுக்கூட்டமானது நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் டெல்லி அணியின் முன்னாள் வீரர் மிதுன் மன்ஹாஸ் பிசிசிஐ-யின் புதிய தலைவராக ஒருமனதாக தெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதனையடுத்து அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
The 94th Annual General Meeting of the Board of Control for Cricket in India BCCI has just concluded in Mumbai.— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
Take a look at all the key decisions made 🔽https://t.co/sHt2sCbcaI
யார் இந்த மிதுன் மன்ஹாஸ்?
தற்போது, 46 வயதாகும் மிதுன் மன்ஹாஸ் இதுவரையிலும் 157 ரஞ்சிப் போட்டிகளிலும் 44 ஐபிஎல் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். இதில் ரஞ்சி போட்டிகளில் டெல்லி அணியின் கேப்டனாக இருந்துள்ளார். அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடிவுள்ளார். இதுதவிர, அவர் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் துணைப் பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
இதுவரை 157 முதல் தர கிரிக்கெட்டில் விளையாடியுள்ள மிதுன் மன்ஹாஸ் 27 சதங்கள், 49 அரைசதங்கள் என 9174 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதுதவிர அவர் தனது பந்துவீச்சில் 40 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் 55 போட்டிகளில் விளையாடி 514 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.