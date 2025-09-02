ETV Bharat / sports

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் மிட்செல் ஸ்டார்க்! - STARC RETIREMENT

அடுத்த ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் மிட்செல் ஸ்டார்க் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

மிட்செல் ஸ்டார்க்
மிட்செல் ஸ்டார்க் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 9:26 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் கவனம் செலுத்துவதற்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர பவுலர் மிட்செல் ஸ்டார்க் இன்று ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னணி பவுலர்களில் ஒருவர் மிட்செல் ஸ்டார்க். கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அறிமுகமான மிட்செல் ஸ்டார்க், இதுநாள் வரையிலும் 100 டெஸ்ட் போட்டிகள், 127 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 65 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். மேலும் டெஸ்டில் 402 விக்கெட்டுகளையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 244 விக்கெட்டுகளையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 79 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.

அதிலும் குறிப்பாக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய இரண்டாவது ஆஸ்திரேலிய பவுலர் எனும் பெருமையும் அவருக்கு உண்டு. இதனால் எதிர்வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் மிட்செல் ஸ்டார்க், பெரும் பங்கு வகிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக மிட்செல் ஸ்டார்க் இன்றைய தினம் அறிவித்துள்ளார். இதனை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் மற்றும் ஐசிசியும் உறுதி செய்துள்ளது.

தனது ஓய்வு முடிவு குறித்து பேசியுள்ள மிட்செல் ஸ்டார்க், "டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எப்போதும் எனது முன்னுரிமையாக இருந்து வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவுக்காக நான் விளையாடிய ஒவ்வொரு டி20 போட்டியிலும் எனது சிறந்ததை வழங்கியுள்ளேன். குறிப்பாக 2021 உலகக் கோப்பை தொடரை வென்றதை நான் மிகவும் ரசித்திருக்கிறேன். இந்திய டெஸ்ட் சுற்றுப்பயணம், ஆஷஸ் மற்றும் 2027 இல் ஒரு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் ஆகியற்றை கருத்தில் கொண்டு, நான் முழு உடற்தகுதியுடன் இருக்க இதுவே எனது சிறந்த வழி என்று நினைக்கிறேன்" என கூறியுள்ளார்.

ஸ்டார்க் ஓய்வு குறித்து பேசிய ஆஸ்திரேலிய தேர்வு குழு தலைவர் ஜார்ஜ் பெய்லி, "மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் படைத்த சாதனைகளை நினைத்து பெருமைப்பட வேண்டும். 2021 உலகக் கோப்பை வென்ற அணியில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். மேலும் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் அவரது திறமை பாராட்டுக்குறியது. தற்போது அவர் முடிந்தவரை டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து விளையாடுவதில் கவனம் செலுத்துவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

தற்போது டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து மிட்செல் ஸ்டார்க் ஓய்வை அறிவித்துள்ளதன் காரணமாக, எதிர்வரும் நியூசிலாந்து தொடரிலும் அவர் பங்கேற்க மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் மிட்செல் ஸ்டார்க்-க்கு பதிலான மாற்று வீரரை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் விரைவில் அறிவிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடரானது எதிர்வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்பது குறிபிடத்தக்கது.

நியூசிலாந்து தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், சீன் அபோட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மேட் குஹ்னெமன்.

நியூசிலாந்து தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், சீன் அபோட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மேட் குஹ்னெமன்.

