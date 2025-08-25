ஹைதராபாத்: டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற மீராபாய் சானு இன்று காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல் சாம்பியினஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் குஜராத் தலைநகர் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் 48 கிலோ எடை பிரிவில் இந்திய வீராங்கனையும், ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றவருமான மீராபாய் சானு தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். அவர் மொத்தமாக 193 கிலோ கிராம் (83 கி.கி. + 109 கி.கி.) பளுவை தூக்கி தங்கப்பதக்கத்தை தட்டி சென்றுள்ளார். இதன் மூலம் எதிவரும் 2026 ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல் போட்டிக்கு நேரடியாக தகுதி பெற்றும் அசத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக இவர் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதூக்குதல் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றும் அசத்தி இருந்தார். பின் 2023 ஆம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் போது காயத்தை சந்தித்த அவர், பல மாதங்களாக எந்தவொரு போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் ஓய்வில் இருந்தார். இருப்பினும் அவர் தனது காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்திருந்தது.
அதன் பின் நடைபெற்ற பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் மகளிர் 49 கிலோ கிராம் எடை பிரிவில் சானு பங்கேற்ற நிலையில், அவர் 200 கி.கி. என்ற இலக்கை எட்ட தவறியதன் காரணமாக 4 ஆம் இடத்தை மட்டுமே பிடித்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டார். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கைத் தொடர்ந்து, தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக, உடற்தகுதிக்கு முன்னுரிமை அளித்து உலக பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் 2024 தொடரில் இருந்தும் அவர் விலகி இருந்தார்.
🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) August 25, 2025
MIRABAI CHANU WINS GOLD ON HER RETURN 🇮🇳
Olympics🥈medalist Mirabai wins an expected Gold🥇in 48 KG at Commonwealth Weightlifting C'ships 2025 🏋♀
In action for the 1st time after Paris' podium miss, lifted 84 S + 109 CJ = 193 Total to win🥇in 48kg in which she has… pic.twitter.com/ekBtGS8s4R
அதன் பின் எந்தவொரு போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் இருந்த சானு, தற்போது காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து தங்கம் வென்ற மிராபாய் சானுவுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன. மேலும், அவர் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் காமன்வெல்த் போட்டிகளிலும் பதக்கத்தை உறுதிசெய்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
அதே சமயம், 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான புதிய ஒலிம்பிக் எடைப் பிரிவுகளில் 49 கிலோ பிரிவு நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மிராபாய் சானு 48 கிகி எடை பிரிவில் பங்கேற்பதற்காக முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த எடைப் பிரிவில் அவர் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தையும் இரண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளார். இருப்பினும், 2018 முதல் அந்த பிரிவில் அவர் போட்டியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.