உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் வெள்ளி வென்று மிராபாய் சானு அசத்தல்!

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலகப் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் மிராபாய் சானு பதக்கம் வென்று தனது முத்திரயைப் பதித்துள்ளார்.

மீராபாய் சானு
மீராபாய் சானு (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 1:08 PM IST

ஹைதராபாத்: நார்வேயில் நடைபெற்ற உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிர் 48 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர பளுதூக்கும் வீராங்கனை மீராபாய் சானு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்..

உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நார்வேவியில் உள்ள ஃபோர்டேயில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிருக்கான 48 கிலோ எடை பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை மீராபாய் சானு பங்கேற்றார். இதில் அவர் ஸ்னாட்ச் மற்றும் ஜெர்க் பிரிவுகளில் மொத்தமாக 199 கிலோ எடையைத் தூக்கி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் நடப்பு உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மிராபாய் சானு, இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்ததுடன் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் பங்கேற்ற உலகப் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பதக்கம் வென்று தனது முத்திரயைப் பதித்துள்ளார். மேலும் இத்தொடரில் அவர் வெல்லும் மூன்றாவது பதக்கம் இதுவாகும்.

இதற்கு முன், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் 48 கிலோ எடை பிரிவில் பங்கேற்ற சானு, தங்கப்பதக்கத்தை வென்று அசத்தி இருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டு கொலம்பியாவில் நடைபெற்ற போட்டியிலும் அவர் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கடு. பெறும் மூன்றாவது பதக்கம் இதுவாகும்.

மேற்கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக, மிராபாய் சானு தனது பதக்க எண்ணிக்கையை 14 ஆக உயர்த்தியுள்ளார். இதற்கு முன் 2021ஆம் ஆண்டு டோக்கியோவில் நடந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் வெள்ளி பதக்கத்தையும், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மூன்று (2018, 2022 இல் தங்கம், 2014 இல் வெள்ளி) பதக்கங்களையும், காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஐந்து (நான்கு தங்கம் மற்றும் ஒரு வெள்ளி) பதக்கங்களையும், 2020 இல் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலப்பதக்கமும், 2016 ஆண்டு தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேசமயம் உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் மகளிருக்கான 48கிலோ எடைபிரிவில் நார்த் கொரியாவின் ரி சாங்-கம் 213 கிலோ எடையைத் தூக்கி முதலிடத்தைப் பிடித்ததுடன், தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். இதன் மூலம் அவர் தொடர்ச்சியாக இந்த தொடரில் இரண்டாவது முறையாக தங்கப்பதக்கம் வென்றும் அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம், தாய்லாந்தின் தான்யாதோன் சுக்சரோயன் 198 கிலோ எடையைத் தூக்கி மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்ததுடன், வெண்கலப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.

