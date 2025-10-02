கடவுளின் தேசத்தில் மெஸ்ஸி! கோலாகல கொண்டாட்டத்துக்கு தயாராகும் இந்தியா!!
இந்தியாவிற்கு சென்று நான் எனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்வதுடன், புதிய தலைமுறை ரசிகர்களைச் சந்திக்கவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன் என அர்ஜெண்டினா அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி கூறியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: அடுத்த மாதம் இந்தியா வரவுள்ள அர்ஜெண்டினா அணி கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லியில் சுற்றுப்பயணம் செய்வார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான வீரர்களில் ஒருவர் அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி. தற்போது 38 வயதாகும் லியோனல் மெஸ்ஸி கால்பந்து விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்து தனக்கென ஒரு சரித்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
மேலும் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்திருந்தது. தன்னுடைய அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் உலங்கெங்கிலும் பல கோடி ரசிகர்களைக் கொண்டிருக்கும் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு இந்தியாவிலும் பெரும் ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக கேரளாவில் அவருக்கென தனி இளைஞர் கூட்டம் உள்ளது. இந்த நிலையில் கேரள கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைக்கும் வகையில் வரும் நவம்பர் மாதம் அர்ஜென்டினா அணி கேராளவில் நட்பு ரீதியிலான போட்டிகளில் விளையாடும் என அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும் இந்த போட்டிகளில் லியோனல் மெஸ்ஸியும் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸி இந்தியா வருவது உறுதியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்யவுள்ளார். அதன்படி, அவர் கொல்கத்தா, அகமதாபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லியில் சுற்றுப்பயணம் செய்வார் என்றும், அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்து பேசவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில் இந்தியா வருவதை உறுதி செய்திருக்கும் மெஸ்ஸி, அதுகுறித்து பேசுகையில், "இந்தியாவுக்கு செல்வதை பெருமையாக கருதுகிறேன். ஏனெனில் இந்தியா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நாடு. 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கு நான் சென்றிருந்த நினைவுகள் இன்னும் என் மனிதில் அழகாக இருக்கிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியாவில் உள்ள ரசிகர்கள், கால்பந்து மீது மிகவும் ஆர்வமுடையவர்களாக உள்ளனர். அங்கு சென்று நான் எனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்வதுடன், புதிய தலைமுறை ரசிகர்களைச் சந்திக்கவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார். மெஸ்ஸியின் வருகைக்காக இந்திய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.