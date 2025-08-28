ஹைதராபாத்: லீக்ஸ் கோப்பை அரையிறுதி சுற்றில் ஆர்லாண்டோ சிட்டி அணியை வீழ்த்தி இன்டர் மியாமி அணியும், எல்ஏ கேலக்ஸி அணியை வீழ்த்தி சியாட்டில் சவுண்டர்ஸ் அணியும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் நடப்பு சீசன் லீக்ஸ் கோப்பை கால்பந்து தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி போட்டியில், இன்டர் மியாமி சி.எஃப், ஆர்லாண்டோ சிட்டி எஸ்.சி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தினர். அதன்பின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரமான 45+1 நிமிடத்தில் ஆர்லாண்டோ அணி வீரர் மார்கோ பசாலிக் (Marco Pasalic) கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார்.
NUESTRO CAPITÁN NO FALLA DESDE EL PUNTO PENAL 🎯 pic.twitter.com/LUMRM9LetH— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முவில் ஆர்லாண்டோ சிட்டி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதன்பின் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க முயன்றனர். இதில் ஆர்லாண்டோ அணி வீரர் டேவிட் பிரேகலோ (David Brekalo) ஆட்டத்தின் 75ஆவது நிமிடத்தில் நடத்தை விதிகளை மீறி செயல்பட்டதாக ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டதுடன், மைதானத்தில் இருந்தும் வெளியேற்றப்பட்டார். அதன்பின் இன்டர் மியாமி அணி வீரர்கள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
Y LLEGÓ EL TERCERO DE LA NOCHE ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/AMOpETvFUo— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025
ஆட்டத்தின் 77ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்ட லியோனல் மெஸ்ஸி அதனை கோலாக மாற்றி அசத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து 88ஆவது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸி, மீண்டும் ஒரு கோலை அடிக்க இன்டர் மியாமி அணி முன்னிலைப் பெற்றது. மேற்கொண்டு கூடுதல் நேரமான 90+1ஆவது நிமிடத்தில் டெலாஸ்கோ செகோவியா(Telasco Segovia) கோலடித்து அசத்த, இன்டர் மியாமி அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. ஆனால், மறுபக்கம் ஆர்லாண்டோ சிட்டி அணி கோலடிக்க எடுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் இன்டர் மியாமி அணி வீரர்களால் தகர்க்கப்பட்டது.
QUE GOLAZOOOOO 🤩✨ pic.twitter.com/L2MDmoxSSR— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025
இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இன்டர் மியாமி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஆர்லாண்டோ சிட்டி எஸ்.சி. அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இன்டர் மியாமி அணி லீக்ஸ் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளது. அதேபோல், இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி போட்டியில் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் கேலக்ஸி (LA Galaxy) அணியை எதிர்த்து சியாட்டில் சவுண்டர்ஸ் எஃப்சி (Seattle Sounders FC) அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
இதையும் படிங்க:
இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சியாட்டில் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. ஆட்டத்தின் 7ஆவது நிமிடத்தில் பெட்ரோ டி லா வேகாவும் (Pedro de la Vega), ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் ஓசேஸ் டி ரோசாரியோவும் (Osaze De Rosario) கோலடித்து அசத்தினர். அதேசமயம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் சியாட்டில் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்து.