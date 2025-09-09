தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை போட்டி - அட்டவணையை வெளியிட்டார் உதயநிதி
ஆடவர் ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக் கோப்பை 2025 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.
Published : September 9, 2025 at 10:00 AM IST
சென்னை: ஆடவர் ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக் கோப்பை தொடர், வரும் நவம்பர் 28 முதல் டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு சார்பில் 14-வது ஆடவர் ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக் கோப்பை போட்டி, நவம்பர் 28 முதல் டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி வரை சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டு துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “ ஆசியக் கோப்பையில் வெற்றி பெற்ற இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணிக்கு எனது வாழ்த்துகள். இந்திய அணி மென்மேலும் உயர்ந்து வரும் 2026ஆம் ஆண்டு உலககோப்பையை கண்டிப்பாக வெல்லும். ஹாக்கி தொடர்களிலேயே, அதிக அணிகள் (24 அணிகள்) பங்கேற்கும் போட்டியாக இந்த ஹாக்கி ஜுனியர் உலக கோப்பை தொடர் இருக்கும். மதுரை, சென்னை என 2 நகரங்களில் இந்த போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
மதுரையில் புதிய உலகத்தரம் வாய்ந்த நவீன ஹாக்கி மைதானம் அமைக்கவும், சென்னையில் உள்ள ஹாக்கி மைதானத்தை புதிய வசதிகளுன் நவீனப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக ரூ.65 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு போட்டித் தொடராக மட்டுமமல்லாமல், நட்பு ரீதியாகவும், விளையாட்டின் பண்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் அமைய வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம். தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு குறித்தான வரலாற்றில் முக்கிய அங்கமாக இந்த உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் அமையும்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் இந்த ஆடவர் ஹாக்கி ஜூனியர் உலக கோப்பை போட்டியில், மொத்தம் 24 அணிகள் 6 பிரிவுகளில் மோதவுள்ளன. நவம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 72 போட்டிகள், மதுரை மற்றும் சென்னை என இரண்டு நகரங்களில் நடைபெறுகின்றன. இந்த தொடரில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 24 அணிகள் பங்கேற்க உள்ளன. இதில், இந்தியா- பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நவம்பர் 29ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டிக்கான அட்டவணை வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அதுல்யா மிஷ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலாளர் மேகநாத ரெட்டி, சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் தலைவர் தயாப் இக்ராம், தமிழக ஹாக்கி சங்க தலைவர் சேகர் மனோகர் உள்ளிட்டோர் உடன், விளையாட்டு வீரர், வீராங்கணைகளும் பங்கேற்றனர்.