ஹைதராபாத்: ரியல் ஒவிடோ அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஸ்பெய்னின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடரான லாலிகா தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் அணியை எதிர்த்து ரியல் ஒவிடோ (Real Oviedo) அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே மேட்ரிட் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது.
ஆட்டத்தின் 38ஆவது நிமிடத்தில் மேட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான கிலியான் எம்பாப்பே முதல் கோலை அடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். அதே சமயம் ஒவிடோ அணி கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிவடைந்தன. இதனால், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற, இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்திலும் ரியல் மேட்ரிட் அணி அபாரமாக செயல்பட்டது.
ஆட்டத்தின் 83-வது நிமிடத்தில் கிலியான் எம்பாப்வே மீண்டும் ஒரு கோலடித்து அசத்தினார். பிறகு ஆட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரமான 90+3ஆவது நிமிடத்தில் வினீசியஸ் ஜூனியர் மேட்ரிட் அணிக்காக கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்தார். அதேவேளை இந்த போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய ரியல் ஒவிடோ அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தையும் ரியல் மேட்ரிட் அணி முறியடித்தது.
🏁 @RealOviedo 0-3 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2025
⚽ 37' @KMbappe
⚽ 83' @KMbappe
⚽ 90'+3' @ViniJr
👉 @emirates pic.twitter.com/oJcgidmHre
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ரியல் ஒவிடோ அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு லாலிகா தொடரில் ரியல் மேட்ரிட் தொடர்ச்சியாக தங்களின் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளதுடன், 6 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலிலும் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. அதேசமயம், இந்த போட்டியில் தோல்வியடைந்த ரியல் ஒவிடோ அணி 19ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
El pase. El control. La definición.#LaLigaHighlights | @KMbappe pic.twitter.com/V4oLsgBukh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2025
இதையும் படிங்க:
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் பார்சிலோனா மற்றும் லெவண்டே யு.டி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட லெவண்டே அணி முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. அதன் பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட பார்சிலோனா அணி அடுத்தடுத்து 3 கோல்களை அடித்ததுடன், எதிரணியின் முயற்சிகளுக்கும் முட்டுக்கட்டை போட்டது. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் பார்சிலோனா அணி 3-0 என்ற கணக்கில் லெவண்டே யு.டி. அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது.