ஆஸி-யில் ஜோ ரூட் சதமடிக்காவிட்டால் நிர்வாணமாக சுற்றுவேன் - மேத்யூ ஹைடன் மிரட்டல்!

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 39 சதங்களை விளாசியுள்ள ஜோ ரூட், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் மட்டும் இதுநாள் வரை சதமடிக்க முடியாமல் தடுமாறி வருகிறார்.

மேத்யூ ஹைடன்
மேத்யூ ஹைடன் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் ஜோ ரூட் சதமடிக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தை நிர்வாணமாக சுற்றி வருவேன் என்று ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரர் மேத்யூ ஹைடன் கூறி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

இங்கிலாந்து அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகளைக் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.

மேற்கொண்டு மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் இதுவரை 73 முறை மோதிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா 34 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து 32 போட்டிகளிலும் 7 போட்டிகள் முடிவு எட்டப்படாமலும் முடிந்துள்ளன.

சதத்திற்காக காத்திருக்கும் ஜோ ரூட்

மேலும் கடந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ள நிலையில், இந்த முறை தொடரை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அதனைவிட, ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் ஜோ ரூட் சதமடிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் தான் தற்சமயம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில் சமீப காலங்களில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரையிலும் ஜோ ரூட் தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவித்து வருவதுடன், பல்வேறு சாதனைகளையும் முறியடித்து வருகிறார்.

ஆனால் அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் இதுநாள் வரையிலும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சதமடிக்க முடியாமல் தடுமாறியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவில் இதுவரை 14 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜோ ரூட், 35.68 என்ற சராசரியுடன் மொத்தமாக 892 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதில் அவர் 9 அரைசதங்களை அடித்த போதிலும், அதனை சதமாக மாற்ற தவறியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவில் ஜோ ரூட்டின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் 89 ரன்களாகும்.

மேத்யூ ஹைடன் சூளுரை

இதன் காரணமாக இந்த முறையாவது அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் சதம் விளாசுவாரா? என்ற கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், எதிர்வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் 'ஜோ ரூட் சதமடிக்காவிட்டால் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தை நிர்வாணமாக சுற்றி வருவேன்' என்று ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரர் மேத்யூ ஹைடன் கூறி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

இதுகுறித்து பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ஹைடன், "இந்த முறை ஜோ ரூட் ஆஸ்திரேலியாவில் சதமடிக்க தவறினால், மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தை நிர்வாணமாக சுற்றி வருகிறேன்" என்று கூறியுள்ளார். அவரது கருத்து வைரலானதை தொடர்ந்து, ஹைடனின் மகள் கிரேஸ் ஹைடன், "தயவு செய்து இந்த முறை சதம் அடித்து விடுங்கள் ஜோ ரூட்" என்று இன்ஸ்டாகிராம் கமெண்டில் பதிவிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து இந்த பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றனர்.

இங்கிலாந்து அணிக்காக இதுவரை 158 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜோ ரூட், அதில் 39 சதங்கள், 66 சதங்களை விளாசி 13,543 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். இதுதவிர, பந்துவீச்சில் அவர் 73 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

