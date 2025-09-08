ஆசியக் கோப்பை வெற்றியை பஞ்சாப் மக்களுக்கு அர்ப்பணித்த மன்பிரீத் சிங்!
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென் கொரிய அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
Published : September 8, 2025 at 6:10 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணியின் மிட்ஃபீல்டர் மன்பிரீத் சிங், ஆசியக் கோப்பை வெற்றியை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பஞ்சாப் மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார்.
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரானது பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் தென் கொரிய அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் முடிவில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென் கொரிய அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியது. மேலும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் நேரடியாக தகுதிப்பெற்றும் சாதனை படைத்தது.
இதனையடுத்து ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. மேலும், ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த வீரர்களுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்று ஹாக்கி இந்தியா கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அதேசமயம், இந்திய ஹாக்கி அணி ஊழியர்களுக்கும் தலா ரூ.1.5 லட்சம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த வெற்றியை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பஞ்சாப் மக்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதாக இந்திய அணியின் மிட் ஃபீல்டர் மன்பிரீத் சிங் கூறியுள்ளார். பஞ்சாப்பில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் 23 மாவட்டங்களில் உள்ள 2,050 கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வெள்ளத்தால் 48 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. இது மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை கடுமையாக பாதித்துள்ளது.
Unforgettable night in Rajgir! 🙌— Manpreet Singh (@manpreetpawar07) September 8, 2025
Grateful to the crowd whose energy pushed us till the end
I dedicate this Asia Cup victory to the flood victims in Punjab & all the volunteers who are working hard to help flood victims to rehabilitate — your strength inspires us every day 🇮🇳 pic.twitter.com/VIFPEeOy3d
இந்த சூழ்நிலையில் தான் மன்பிரீத் சிங் இந்த வெற்றியை அர்ப்பணித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இந்த வெற்றியை கற்பனை செய்ய முடியாத பேரழிவை ஏற்படுத்திய வெள்ளத்தை எதிர்கொள்ளும் பஞ்சாப் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன். இந்த வெற்றி தனது வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப போராடும் ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்டவருக்கும், தேவைப்படுபவர்களை மீட்கவும், உதவவும், மறுவாழ்வு அளிக்கவும், இரவும் பகலும் உழைக்கும் தன்னலமற்ற தன்னார்வலர்களுக்கும் உரியது. உங்கள் ஆர்வம் எங்களுக்கு உண்மையான உத்வேகம், இந்த வெற்றி பஞ்சாபின் தைரியத்திற்கு ஒரு அஞ்சலி” என்று கூறியுள்ளார்.
When volunteers went to deliver relief materials, the flood-affected family despite having lost almost everything prepared tea and served it to the volunteers in return. That’s the spirit of Panjab. Rab de bande. #Punjab #PunjabFloods pic.twitter.com/EVdCuHlKuP— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 3, 2025
அதேசமயம் இந்திய ஹாக்கி அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்தீப் சிங் கூறுகையில், “நாங்கள் திரும்பிச் செல்லும்போது, பஞ்சாப் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்போம். ஏனென்றால் அவர்கள் எங்களுடையவர்கள், அவர்கள் எப்போதும் எங்களை ஆதரித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு துணை நிற்க எங்களுக்கு உரிமையும் உண்டு. ஆனால், அனைத்து தொண்டு நிறுவனங்களும், மக்களும் தயவுசெய்து பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உதவ வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார்.