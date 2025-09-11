குல்தீப் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் அடுத்த போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைக்காது! அணி நிர்வாகத்தை சாடிய மஞ்ச்ரேகர்!
யுஏஇ அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதுடன், ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார்.
ஹைதராபாத்: குல்தீப் யாதவின் ஆட்டத்தை பாராட்டிய முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேகர், அணியில் அவருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் அநீதி குறித்தும் குரல் எழுப்பியுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (யுஏஇ) அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அதிலும் குறிப்பாக 93 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் இந்திய அணி இந்த போட்டியை வென்று சாதனை படைத்தது. இந்திய அணியின் அபாரமான வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த குல்தீப் யாதவ், போட்டியின் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார்.
முன்னதாக இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் குல்தீப் யாதவிற்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற சந்தேகங்கள் அதிகரித்திருந்தன. ஏனெனில் அவர் கடந்த இங்கிலாந்து தொடரின் போதும் எந்தவொரு போட்டியிலும் விளையாடும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் நேற்றைய போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவரது இடத்தில் குல்தீப் யாதவ் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டார். அவ்வாறு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய குல்தீப், 2.1 ஓவர்களில் 7 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதிலும் குறிப்பாக அவர் வீசிய இன்னிங்ஸின் 9-வது ஓவரில் மட்டும் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதில், ராகுல் சோப்ரா (3), கேப்டன் முகமது வாசீம் (19) மற்றும் ஹர்ஷிக் கௌஷிக் (2) ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன் பின் தனது அடுத்த ஓவரில், ஹைதர் அலியின் விக்கெட்டை கைப்பற்றி, எதிரணியை சொற்ப ரன்களுக்குள் சுருட்ட உதவியாக அமைந்தார்.
இந்த நிலையில் குல்தீப் யாதவின் ஆட்டத்தை பாராட்டிய முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேகர், அணியில் அவருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் அநீதி குறித்தும் குரல் எழுப்பியுள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "குல்தீப் யாதவ் ஒரு ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார், அடுத்த போட்டியில் அவர் விளையாடாமல் போகலாம்" என்று கூறியதுடன், நகைச்சுமையான எமோஜியை பதிவிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து மஞ்ச்ரேகரின் பதிவானது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
அவர் இவ்வாறு கூறுவதற்கு உண்மையில், சில காரணங்கள் உள்ளன. ஏனெனில் குல்தீப் யாதவை இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்காததற்காக இந்திய அணி நிர்வாகத்தின் மீது மஞ்ச்ரேகர் பல முறை தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரின் போது இந்திய அணி விளையாடிய 5 போட்டிகளில், ஒன்றில் கூட குல்தீப் யாதவிற்கு லெவனில் விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மேலும், 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற பிறகு இந்தியா விளையாடிய போட்டிகளில் இருந்தும் குல்தீப் யாதவ் நீக்கப்பட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியா - யுஏஇ போட்டி குறித்து பேசினால், டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த யுஏஇ அணி 13.1 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 57 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 4.3 ஓவர்களிலேயே 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் யுஏஇ அணியை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.