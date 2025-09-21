ETV Bharat / sports

ஸ்மிருதி மந்தனா அதிவேக சதம் வீண்..இறுதிவரை போராடி வீழ்ந்த இந்திய அணி

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா 50 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார்.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி (கோப்புப்படம்)
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
ஹைதராபாத்: இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணியும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

ஆஸ்திரேலியா இமாலய ரன் குவிப்பு

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் அலிசா ஹீலி - ஜார்வியா வோல் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி, அடித்தளத்தை அமைத்தனர். இதில் அலிசா ஹீலி 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய எல்லிஸ் பெர்ரியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். பின்னர் இந்த போட்டியில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜார்ஜியா வோல் 81 ரன்கள் எடுத்து விக்கெட்டை இழக்க, அரைசதம் கடந்திருந்த எல்லிஸ் பெர்ரியும் 68 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இந்த போட்டியில் 4ஆம் இடத்தில் களமிறங்கிய பெத் மூனி அபாரமாக விளையாடியதுடன், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 4ஆவது சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதில் அவர் 23 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 138 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 47.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 412 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அருந்ததி ரெட்டி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா அதிரடி

பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் பிரதிகா ராவல், ஹர்லீன் தியோல் இணை சோபிக்க தவறினர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஸ்மிருதி மந்தனா - ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். இந்த போட்டியில் பவுண்டரி மழை பொழிந்த ஸ்மிருதி மந்தனா 50 பந்துகளில் சதம் விளாசி மிராட்டினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய வந்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும் அரைசதம் கடந்து அசத்த, இந்திய அணி வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.

ஆனால் 52 ரன்களை எடுத்த நிலையில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும், 17 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 125 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஸ்மிருதி மந்தனாவும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் இறுதிவரை போராடிய தீப்தி சர்மா 72 ரன்களையும், ஸ்நே ரானா 35 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் இந்திய மகளிர் அணி 47 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 369 ரன்களில் சுருண்டது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கிம் கார்த் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் 2-1 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணி கைப்பற்றி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய பெத் மூனி ஆட்டநாயகி விருதையும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சதம் விளாசிய ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர் நாயகி விருதையும் வென்றனர்.

