ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனை சதம்! ஆஸியை வீழ்த்தி இந்தியா வரலாற்று சாதனை

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டதுடன், ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (BCCI Women X Account)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 10:27 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த தொடரில் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. இதையடுத்து இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி சண்டிகரில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

இந்திய அணி அபாரம்

முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு துணைக் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தார். ஆனால் மறுபுறம் களமிறங்கிய பிரதிகா ராவல் (25), ஹர்லீன் தியோல் (10), ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (17) ஆகியோர் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், தனது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 12ஆவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார். பின்னர் 14 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 117 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மந்தனா தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் தீப்தி சர்மா 40 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 49.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 292 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் டார்சி பிரௌன் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஆஷ்லே கார்ட்னர் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி வீராங்கனைகள் வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக அனபெல் சதர்லேண்ட் 45 ரன்களையும், எல்லிஸ் பெர்ரி 44 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 40.5 ஓவர்களில் 190 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் கிராந்தி கவுட் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஒருநாள் தொடரையும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது.

இந்திய அணி சாதனை

இந்த போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிராக மிக அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அணி எனும் சாதனையை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 1973ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியதே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனைத் தற்போது இந்திய அணி முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

ஸ்மிருதி மந்தனா அதிவேக சதம்

இந்த போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 77 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்ததன் மூலம், ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிராக அதிவேகமாக சதமடித்த இந்திய வீராங்கனை எனும் சாதனையை படைத்துள்ளார். இதுதவிர, இந்திய மகளிர் அணிக்காக சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனைகள் வரிசையில் 12 சதங்களுடன் முதலிடத்திலும் உள்ளார். மேலும் உலகளவில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனைகள் பட்டியலிலும் மந்தனா மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

