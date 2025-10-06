ETV Bharat / sports

சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைக்க காத்திருக்கும் ஸ்மிருதி மந்தனா!

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய மூன்றாவது லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி துணை கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா
இந்திய மகளிர் அணி துணை கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை லீக் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுவதன் மூலம் இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா வரலாற்று சாதனையை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது கடந்த செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஹர்மன்ப்ரீத் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை அணியை 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, அபார வெற்றியுடன் தொடரை தொடங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து நேற்றைய லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இமலாய வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்திய அணி வீராங்கனைகள்
இந்திய அணி வீராங்கனைகள் (AP)

இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய மூன்றாவது லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அக்டோபர் 9ஆம் தேதி விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்திருக்கும் இந்திய மகளிர் அணி, மூன்றாவது லீக் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா (AP)

இருப்பினும் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய மகளிர் அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சோபிக்க தவறியுள்ளது, ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய செய்துள்ளது. அந்தவகையில் அவர் இலங்கைக்கு எதிரான முதல் லீக் போட்டியில் 8 ரன்களுக்கும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது லீக் போட்டியில் 23 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளார். இதனால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் சிறப்பாக செயல்படுவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுவதன் மூலம் ஸ்மிருதி மந்தனா வரலாற்று சாதனையை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். அந்தவகையில், இப்போட்டியில் அவர் மேலும் 41 ரன்களைச் சேர்க்கும் பட்சத்தில் நடப்பு ஆண்டில் தன்னுடைய 1,000 ஒருநாள் ரன்களைப் பூர்த்தி செய்வார். இதன் மூலம் சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் 1,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைக்கும் வாய்ப்பு ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு கிடைத்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீராங்கனை பெலிண்டா கிளார்க்
ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீராங்கனை பெலிண்டா கிளார்க் (AP)

தற்போது வரையிலும், நடப்பு ஆண்டில் ஸ்மிருதி மந்தனா 16 போட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள், 3 அரைசதங்கள் என 59.93 என்ற சராசரியில் 959 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதுதவிர, இந்த போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 12 ரன்களை சேர்க்கும் பட்சத்தில், சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக ரன்களை குவித்த வீராங்கனை என்ற ஆஸ்திரேலியாவின் பெலிண்டா கிளார்க்கின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு பெலிண்டா கிளார்க் விளையாடிய 16 ஒருநாள் போட்டிகளில் 14 இன்னிங்ஸ்களில் மட்டுமே பேட்டிங் செய்து 3 சதங்களுடன், 80.83 என்ற சாராசரியில் 970 ரன்களைக் குவித்ததே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்து வருகிறது. இதனால், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் ஸ்மிருதி மந்தனா, பெலிண்டா கிளார்க்கின் சாதனையையும் முறியடித்து புதிய உலக சாதனையைப் படைப்பாரா? என்பதைப் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக ரன்களை குவித்த வீராங்கனைகள் (ஒருநாள்)

வீராங்கனைநாடுஆண்டுரன்கள்
பெலிண்டா கிளார்க்ஆஸ்திரேலியா1997970
ஸ்மிருதி மந்தனா*இந்தியா2025959
லாரா வோல்வார்ட்தென்னாப்பிரிக்கா2022882
டெபி ஹாக்லிநியூசிலாந்து1997880
ஆமி சாட்டர்த்வைட்நியூசிலாந்து2016853

