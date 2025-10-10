புதிய உலக சாதனைகளை படைத்த ஸ்மிருதி மந்தனா, ரிச்சா கோஷ்!
மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிகபட்ச ஸ்கோரை குவித்த இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையை ரிச்சா கோஷ் படைத்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீராங்கனை என்ற பெலிண்டா கிளார்க்கின் சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.
விசாகப்பட்டினத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின. இதில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி, முதலில் விளையாடிய இந்திய அணியில் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் சொதப்பிதன் காரணமாக 49.5 ஓவரில் 251 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ரிச்சா கோஷ் 94 ரன்களையும், பிரதிகா ராவல் 34 ரன்களையும், ஸ்நே ரானா 33 ரன்களையும் சேர்த்தனர். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் சோளே ட்ரையான் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி
இதையடுத்து, இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் தொடக்க வீராங்கை லாரா வோல்வார்ட் அதிரடியாக தொடங்கியதுடன், 70 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மற்ற வீராங்கனைகள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். பின்னர் 8ஆவது விக்கெட்டிற்கு ஜோடி சேர்ந்த நதின் டி கிளார்க் - சோளே ட்ரையான் இணை அபரமாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், தேவைப்படும் நேரங்களில் பவுண்டரிகளையும் விளாசி ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.
இதில் சோளே ட்ரையான் 49 ரன்களை எடுத்திருந்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து, அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பினைத் தவறவிட்டார். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த நதின் டி கிளார்க் 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 48.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங், சிறப்பாக செயல்பட்ட நதின் டி கிளார்க் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.
வரலாறு படைத்த மந்தனா
இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி தோல்வியைத் தழுவினாலும், ஸ்மிருதி மந்தனா, ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு சாதனைகளை படைத்துள்ளனர். அதன்படி இந்த ஆட்டத்தில் ஸ்மிருதி மந்தனா 23 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீராங்கனை என்ற ஆஸ்ய்திரேலிய முன்னாள் வீராங்கனை பெலிண்டா கிளார்க்கின் சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு பெலிண்டா கிளார்க் விளையாடிய 16 ஒருநாள் போட்டிகளில் 14 இன்னிங்ஸ்களில் மட்டுமே பேட்டிங் செய்து 3 சதங்களுடன், 80.83 என்ற சாராசரியில் 970 ரன்களைக் குவித்ததே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் ஸ்மிருதி மந்தனா, 17 போட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள், 3 அரைசதங்கள் 982 ரன்களைச் சேர்த்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் தென்னாப்பிரிக்க வீராங்கனை லாரா வோல்வார்ட் 882 (2022ஆம் ஆண்டில்) ரன்களைக் குவித்து மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
ரிச்சா கோஷ் முதலிடம்
இதுதவிர, இந்திய வீராங்கனை ரிச்சா கோஷ் நேற்றைய ஆட்டத்தில் 77 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 11 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 94 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் மூலம் மகளிர் உலகக் கோப்பையில் ஒரு இந்திய விக்கெட் கீப்பரின் அதிகபட்ச ஸ்கோரை அவர் பதிவு செய்தார். மேலும், மகளிர் ஒருநாள் போட்டிகளில் 8அல்லது அதற்கு கீழான இடங்களில் களமிறங்கி, அதிக பட்ச ரன்களைக் குவித்த வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக இந்தாண்டு இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவின் சோளே ட்ரையான் 74 ரன்களைச் சேர்த்ததே சாதனையாக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் ரிச்சா கோஷ் 94 ரன்களைச் சேர்த்தி அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் நேற்றைய ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த, நதின் டி கிளார்க் 84 ரன்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.