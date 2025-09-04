ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற இந்தியா - தென் கொரியா அணிகளுக்கு இடையேயான சூப்பர் 4 ஆட்டம் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி முதல் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், வங்கதேசம், கஜகஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
இத்தொடரில் லீக் சுற்றுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், சூப்பர் 4 சுற்று போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன. அதன்படி, குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியா, சீனா அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இருந்து தென் கொரியா மற்றும் மலேசியா அணிகளும் முன்னேறின. இதில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, தென் கொரியாவை எதிர்த்து விளையாடியது.
𝐍𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐈𝐌! 😎— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
Hardik Singh and his sensational run from the midfield to slot in India's opener against Korea at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 is what dreams are made of.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/TDsbwRiPgB
இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கோலடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் இந்திய வீரர் ஹர்திக் சிங் ஆட்டத்தின் 7ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலை அடித்து இந்திய அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். முன்னதாக இந்திய அணி தங்களுக்கு கிடைத்த மூன்று பெனால்டி கார்னரிலும் கோலடிக்கும் வாய்ப்பை தவறைவிட்டிருந்தது.
அதன்பின், சிறப்பாக செயல்பட்ட தென் கொரியா அணிக்கு ஆட்டத்தின் 11ஆவது நிமிடத்தில் ஜிஹுன் யங்கும், ஆட்டத்தின் 13ஆவது நிமிடத்தில் கிம் ஹையோன்ஹாங்கும் கோலடித்து இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தென் கொரிய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.
⚔ 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝟰𝘀 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 ⚔— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
India show warrior spirit to pull off a late draw against Korea! Catch the full highlights from the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025. 🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/PcXpSDzty7
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் சரிக்கு சமமாக மல்லுக்கட்ட, ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் எகிறியது. இறுதியாக ஆட்டத்தின் 52ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீரர் மந்தீப் சிங் கோலடித்து ஆட்டத்தை சமன் படுத்தினார். இதனால் கடைசி 8 நிமிடங்களில் எந்த அணி கோலடிக்கும் என்ற பரபரப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் தொற்றிக்கொண்டது.
ஆனால் இரு அணிகளும் தங்களின் அபாரமான டிஃபென்ஸ் காரணமாக எதிரணியை கோலடிக்க விடாமல் தடுத்தனர். இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 2 கோல்களுடன் சமனில் முடித்தனர். இதன் காரணமாக இந்தியா - தென் கொரியா இடையேயான சூப்பர் 4 ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
WARRIOR MENTALITY! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
India strikes back late to draw their opening match of the Super 4s Pool stage against Korea at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.
🇮🇳 2-2 🇰🇷#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/eQBd5EjogL
அதேசமயம் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு சூப்பர்4 ஆட்டத்தில் மலேசியா மற்றும் சீனா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் மலேசிய அணியானது 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் சூப்பர் 4 புள்ளிப்பட்டியலில் மலேசிய அணி முதலிடத்தை பிடித்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது.
இந்த நிலையில் இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, மலேசியாவை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் தென் கொரியா மற்றும் சீனா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.