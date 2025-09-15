லிட்ச்பீல்ட், மூனி, சதர்லேண்ட் அபார ஆட்டம்; இந்தியாவை வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா!
ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிக்கு எதிரான தங்களின் கடைசி 14 ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி 13 தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது.
Published : September 15, 2025 at 10:59 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.
அடுத்த மாதம் தொடங்க இருக்கும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி, இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று சண்டிகரில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து களமிறங்கியது.
வலுவான இலக்கு
இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா - பிரதிகா ராவல் இணை அபாரமான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 114 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். இதில் அரைசதம் கடந்த மந்தனா 58 ரன்களிலும், பிரதிகா ராவல் 64 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஹர்லீன் தியோல் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia posted 281/7 on the board! 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2025
6⃣4⃣ for Pratika Rawal
5⃣8⃣ for vice-captain Smriti Mandhana
5⃣4⃣ for Harleen Deol
Over to our bowlers now! 👍 👍
Scorecard ▶️ https://t.co/Fw3TUl2thL#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/AUhrBa6yKX
மறுபக்கம் களமிறங்கிய கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (11), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்(18), ரிச்சா கோஷ் (25) உள்ளிட்டோர் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டி ஏமாற்றமளித்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஹர்லீன் தியோல் அரைசதத்தை பதிவு செய்திருந்த நிலையில், 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். அடுத்து வந்த வீராங்கனைகளில் தீப்தி சர்மா 20 ரன்களையும், ராதா யாதவ் 19 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
இதனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு, 281 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மேகன் ஷட் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுனார். பின்னர், சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் அலிசா ஹீலி - போப் லிட்ச்பீல்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைக் குவித்து, அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
A statement performance ahead of the ODI World Cup as the Aussies beat India by eight wickets! #INDvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) September 14, 2025
Full report: https://t.co/67iCPixs3K pic.twitter.com/SKgwrWSk4z
ஆஸ்திரேலியா அசத்தல்
இதில் அலிசா ஹீலி 27 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த எல்லிஸ் பெர்ரியும் 30 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது காயம் காரணமாக ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடி வந்த போப் லிட்ச்பீல்ட் 14 பவுண்டரிகளுடன் 88 ரன்களை எடுத்திருந்த போது ஆட்டமிழந்து, சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பெத் மூனி - அனபெல் சதர்லேண்ட் இணை சிறப்பாக விளையாடி, தங்களின் அரைசதங்களை கடந்ததுடன் அணியையும் வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பெத் மூனி 9 பவுண்டரிகளுடன் 77 ரன்களையும், அனபெல் சதர்லேண்ட் 54 ரன்களையும் சேர்த்து அசத்தினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 44.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Composed Australia master the chase to seal the first ODI against India 👌#INDvAUS 📝: https://t.co/3VqDTM1ZP0 pic.twitter.com/jCmQEPSZpW— ICC (@ICC) September 14, 2025
இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய போப் லிட்ச்பீல்ட் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார். இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை மறுநாள் (செப்.17) சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ளது.
தொடரும் தோல்வி
இந்த தோல்வியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தங்களுடைய கடைசி 14 ஒருநாள் போட்டிகளில் 13ஆவது தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இதுதவிர, ஒட்டுமொத்தமாக இரு அணிகளும் 56 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அவற்றில் 46 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், 10 போட்டிகளில் மட்டுமே இந்திய அணியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் எதிர்வரும் உலகக்கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக எழுச்சி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது.