அடுத்தடுத்து கோல் அடித்த லியோனல் மெஸ்ஸி; பரபரப்பான ஆட்டத்தில் இண்டர் மியாமி வெற்றி!

டி.சி.யுனைடெட் அணிக்கு எதிரான எம்.எல்.எஸ் லீக் போட்டியில் இண்டர் மியாமி அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 2:15 PM IST

ஹைதராபாத்: மேஜர் லீக் சாக்கர் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இண்டர் மியாமி அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் டி.சி. யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான மேஜர் லீக் சக்கர் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டி ஒன்றில் இண்டர் மியாமி மற்றும் டி.சி.யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கோலடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

இண்டர் மியாமி ஆதிக்கம்

அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 35ஆவது நிமிடத்தில் டாடியோ அல்லேண்டே, இண்டர் மியாமி அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்து அசத்தினார். அதேசமயம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இறுதிவரை போராடிய யுனைடெட் அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோலடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இன்டர் மியாமி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டமும் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் நடைபெற்றது. இந்த முறை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யுனைடெட் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 52ஆவது நிமிடத்தில் கிறிஸ்டியன் பென்டேக்வின் மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. இதனால் இந்த போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் சமனானது. அதன்பின் விஸ்வரூபமெடுத்த இண்டர் மியாமி அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.

லியோனல் மெஸ்ஸி அசத்தல்

அதிலும் குறிப்பாக நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆட்டத்தின் 66ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலை பெற வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 85ஆவது நிமிடத்திலும் மெஸ்ஸி மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்ததுடன் அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் தோல்வியைத் தவிர்க்க கடுமையாக போராடிய யுனைடெட் அணிக்கு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+7ஆவது நிமிடத்தில் ஜேக்கப் முர்ரெல் மூலம் இரண்டாவது கோல் கிடைத்தது.

இருப்பினும் மேற்கொண்டு அந்த அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோலடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இண்டர் மியாமி அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் டி.சி.யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இண்டர் மியாமி அணி 52 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

