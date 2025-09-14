ETV Bharat / sports

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய லக்சயா சென்!

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் இறுதிப் போட்டியில் உலகின் 7ஆம் நிலை வீரர்களான சீனாவின் லிங்க் வெலிகெங், வாங் சாங் இணையை எதிர்த்து சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய லக்சயா சென்
இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய லக்சயா சென் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 9:28 AM IST

ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதியில், இந்திய வீரர் லக்சயா சென் சீனாவின் சௌ தியெனை 23-21, 22-20 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கவுலூன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் 6ஆம் நிலை வீரரான தைவானின் சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்த்து இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே இருவரும் அபாரமாக செயல்பட்டு, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றனர்.

லக்சயா சென் அபாரம்

இறுதியில் லக்சயா சென் 23-21 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் சௌ தியெனை வீழ்த்தி முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் சௌ தியென் கம்பேக் கொடுத்து புள்ளிகளை வென்றார். மறுபக்கம் லக்சயா சென்னும் அபாரமாக விளையாட ஆட்டத்தின் பரபரப்பு கூடியது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இதில் அபாரமாக செயல்பட்ட லக்சயா சென் 22-20 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்றி சௌ தியெனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் லக்சயா சென் 23-21, 22-20 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சௌ தியெனை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டர் தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டிக்கும் முதல் முறையாக முன்னேறி லக்சயா சென் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பையும் உறுதி செய்துள்ளார்.

இதனையடுத்து இன்று நடைபெறவுள்ள இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நான்காம் நிலை வீரரான சீனாவின் லி சிபிங்கை எதிர்த்து லக்சயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி மதியம் 2.50 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் லக்சயா சென் வெற்றி பெற்று சாதனை படைப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

சாதனை படைப்பார்களா சாத்விக் - சிராக்?

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-14, 20-22, 21-16 என்ற கணக்கில் தைவானின் சென் செங் குவான், லின் பிங்-வெய் இணையை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர். இதன் மூலம் நடப்பு ஆண்டில் இந்திய இணை முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து இன்று நடைபெற இருக்கும் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் 7ஆம் நிலை வீரர்களான சீனாவின் லிங்க் வெலிகெங், வாங் சாங் இணையை எதிர்த்து சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதனால் நடப்பு சீசன் ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்திய ஜோடி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைக்குமா? என்ற எதிர்ப்பர்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

